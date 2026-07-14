Alan Duncan, prvi evropski zvaničnik koji je posjetio Tursku nakon pokušaja puča, kaže da je bilo važno jasno podržati demokratski izabranu vlast i institucije zemlje

Bivši britanski ministar: Podrška turskoj demokratiji nakon osujećenog puča 2016. bila je od ključnog značaja Alan Duncan, prvi evropski zvaničnik koji je posjetio Tursku nakon pokušaja puča, kaže da je bilo važno jasno podržati demokratski izabranu vlast i institucije zemlje

Bivši britanski ministar Sir Alan Duncan, prvi evropski političar koji je posjetio Tursku nakon osujećenog pokušaja državnog udara 15. jula 2016. godine, koji je izvela teroristička organizacija FETO, izjavio je da je bilo od presudnog značaja otputovati u Tursku kako bi se iskazala podrška demokratski izabranoj vlasti i državnim institucijama.

Duncan, koji je od 2016. do 2019. godine obavljao dužnost britanskog ministra za Evropu i Amerike, govorio je za Anadolu povodom 10. godišnjice osujećenog pokušaja puča tokom posjete londonskom uredu AA.

Prisjećajući se događaja od 15. jula 2016. godine, Duncan je rekao da je za pokušaj puča saznao prvog dana svog ministarskog mandata te da je, nakon razgovora s tadašnjim britanskim ambasadorom u Turskoj Richardom Mooreom, odlučio otputovati u Ankaru kako bi pokazao solidarnost s tom zemljom.

Lična odluka i posjeta Ankari

Duncan je kazao da je za pokušaj puča saznao uvečer 15. jula, neposredno nakon formiranja nove britanske vlade premijerke Therese May i prvog dana na dužnosti u Ministarstvu vanjskih poslova.

Ispričao je da ga je privatni sekretar odmah po dolasku u ured obavijestio da je u Turskoj u toku pokušaj vojnog udara, nakon čega su uključili televiziju i pratili razvoj događaja.

"Dobili smo sve informacije, znali smo da avioni nadlijeću zemlju i rekao sam: 'Spojite me s ambasadorom.' Odgovorili su mi da je to neuobičajeno, ali sam insistirao da odmah razgovaram s ambasadorom", prisjetio se Duncan.

Nakon razgovora s Richardom Mooreom, odlučio je otputovati u Ankaru.

"Rekao sam mu: 'Dolazim u posjetu.' Pitao me hoću li prethodno tražiti mišljenje Ministarstva vanjskih poslova, a ja sam odgovorio: 'Ne, ja sam ministar. Dolazim.' To je bila konačna odluka", rekao je.

Dodao je da u tom trenutku niko u Londonu nije mogao spriječiti njegov odlazak.

"Britanska vlada tada je još bila u svojevrsnom haosu, pa sam jednostavno preuzeo inicijativu i odletio u Ankaru", kazao je.

Vlast se ne može rušiti nasiljem

Duncan je istakao da je bio prvi evropski ministar koji je posjetio Tursku nakon pokušaja puča, podsjećajući da su mnoge evropske zemlje sporo reagirale, dok su pojedini događaje čak ocjenjivali kao inscenirane.

"Neki su tvrdili da je riječ o lažnom puču ili političkom teatru, ali ja nisam imao nikakvu sumnju da je pokušaj bio stvaran", rekao je.

Naglasio je da je bilo važno jasno poručiti kako se demokratski izabrana vlast ne može rušiti nasiljem, pobunom ili vojnom silom.

"Ako je vlada izabrana na izborima, onda je treba podržati. Smatrao sam da je izuzetno važno stati uz tursku demokratiju i jasno pokazati da je to stav Ujedinjenog Kraljevstva", izjavio je Duncan.

Dodao je da je želio provjeriti i sigurnost osoblja britanske ambasade u Ankari, ali da je glavna poruka njegove posjete bila podrška demokratiji u Turskoj.

Parlament je srce svake demokratije

Duncan je rekao da je posjeta zgradi Velike narodne skupštine Turske nakon pokušaja puča na njega ostavila snažan utisak.

"Jedno je gledati slike na televiziji, a sasvim drugo vidjeti ruševine, iskrivljeni metal i razbijena stakla. Tada zaista shvatite razmjere onoga što se dogodilo", rekao je.

Istakao je da napad nije bio usmjeren samo na zgradu parlamenta.

"To nije bila samo zgrada. To je parlament, a parlament je središte svakog demokratskog sistema", kazao je.

Kako bi britanskoj javnosti približio ozbiljnost događaja, Duncan je rekao da je pokušaj puča uporedio sa scenarijem u kojem bi dio britanske vojske digao pobunu, tenkovima prešao preko Londonskog mosta, bombardovao parlament tokom zasjedanja i pokušao ubiti premijera i kraljicu.

Dodao je da je kasnije upravo to poređenje iznio i u britanskom parlamentu kako bi kolegama dočarao razmjere onoga što je Turska preživjela.

Otpor turskog naroda bio je inspirativan

Duncan je pohvalio reakciju građana Turske tokom pokušaja puča, ističući da ga je impresionirala njihova prisebnost i odlučnost.

"Bio sam veoma impresioniran njihovom smirenošću. Nije bilo velikih nereda. Građani su jasno poručili da je pokušaj rušenja demokratski izabrane vlasti neprihvatljiv i da podržavaju svoju demokratiju", rekao je.

Dodao je da je način na koji su se građani okupili oko demokratskih vrijednosti i odbranili principe svog političkog sistema bio izuzetno inspirativan.

Turska je postala sve značajnija regionalna sila

Govoreći deset godina nakon pokušaja puča, Duncan je rekao da historija treba zapamtiti da je pokušaj državnog udara propao i da je morao propasti.

Ocijenio je da je Turska u protekloj deceniji izašla snažnija.

"Pogledajte šta se dogodilo u posljednjih deset godina. Turska je postala sve važnija regionalna sila, stabilnija je, stabilizovala je svoju ekonomiju i postala prosperitetnija", rekao je Duncan.

Izrazio je nadu da će Turska i u narednim decenijama nastaviti putem uspjeha i razvoja.