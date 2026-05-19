Bivši bolivijski predsjednik Morales optužio CIA-u za zavjeru protiv njega Kolumbijski predsjednik upozorio protiv američke intervencije u Boliviji

Bivši bolivijski predsjednik Evo Morales optužio je CIA-u i domaće sigurnosne snage da su organizovali militarizovanu operaciju s ciljem njegovog hapšenja.

Optužbe dolaze usred produbljivanja društvenih nemira i sve intenzivnijeg pravnog pritiska na socijalističkog lidera u Boliviji.

U televizijskom intervjuu Morales je tvrdio da postoji aktivna međunarodna zavjera osmišljena kako bi ga trajno uklonila iz političke arene. Posebno je optužio CIA-u da je angažovala letjelice radi njegovog hapšenja u njegovom ruralnom uporištu.

"Helikopterom je upravljala CIA kao dio operacije mog hapšenja", ustvrdio je Morales, navodeći da su sigurnosne snage tokom nedavnog incidenta ispalile rafale metaka.



"Jedva smo izvukli žive glave."

Na optužbe je brzo reagovao kolumbijski predsjednik Gustavo Petro, koji je putem svog naloga na društvenoj mreži X upozorio Washington da ne poduzima jednostrane poteze protiv bivšeg bolivijskog lidera.

"Pozivam američku vladu da ne napada bivšeg predsjednika Eva Moralesa", rekao je Petro.



​​​​​​​"Ne miješajte društvenu borbu uzgajivača koke s trgovinom drogom. Sačekajte zaključke ekspertskog panela Komisije UN-a za opojne droge."

Kolumbijski predsjednik upozorio je da bi međunarodno miješanje moglo imati katastrofalne posljedice po region.

"Napad na legitimnog bivšeg predsjednika i autohtonog lidera poput Eva Moralesa samo će cijelu Latinsku Ameriku okupati krvlju", dodao je Petro.

Geopolitičke tenzije poklapaju se s talasom unutrašnje nestabilnosti u Boliviji. Demonstracije širom zemlje, koje su počele početkom maja, paralizovale su glavne saobraćajne pravce, okupljajući rudare, transportne radnike i poljoprivredne proizvođače.

Demonstranti zahtijevaju da administracija predsjednika Rodrigo Paz povuče nedavne ekonomske politike koje su dovele do rasta inflacije i troškova života. Morales je podržao proteste, predstavljajući ih kao odgovor na ekonomsku krizu.

"Dok se ne riješe strukturni problemi poput goriva, hrane i inflacije, ustanak neće stati", napisao je Morales na društvenim mrežama.

Međutim, protesti su povezani i s Moralesovim pravnim problemima. Njegove pristalice postavile su blokade kako bi zaštitile bivšeg predsjednika nakon što ga je bolivijski sudija ranije ovog mjeseca proglasio nepoštivanjem suda.

Presuda je uslijedila nakon što se Morales nije pojavio na početku suđenja po optužbama za teško trgovanje ljudima i zakonsko silovanje maloljetnice, optužbe koje on odbacuje kao "pravosudni progon".

Morales, koji je upravljao Bolivijom od 2006. do 2019. godine, više puta je optuživao SAD da tajno djeluje unutar andske države s ciljem njegovog hapšenja.