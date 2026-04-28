Bivši šef Mossada „posramljen što je Jevrej“, nasilje na Zapadnoj obali uporedio s Holokaustom Tamir Pardo upozorava da nasilje izraelskih doseljenika predstavlja „egzistencijalnu prijetnju“ Izraelu

Bivši direktor Mossada Tamir Pardo oštro je kritikovao postupke Izraela na okupiranoj Zapadnoj obali, uporedivši nedavne napade doseljenika s Holokaustom i navodeći da ga je „sramota što je Jevrej“.

Pardo je osudio rastuće nasilje izraelskih doseljenika nad Palestincima, ocijenivši ga kao „egzistencijalnu prijetnju“ državi, prenosi Times of Israel.

„Moja majka je bila preživjela Holokausta i ono što sam vidio podsjetilo me na događaje koji su se dešavali Jevrejima u prošlom stoljeću“, rekao je Pardo tokom obilaska palestinskih sela koja su posljednjih mjeseci bila meta napada.

„Ono što sam danas vidio učinilo je da se osjećam posramljeno što sam Jevrej“, dodao je.

Pardo je ove izjave dao za Channel 13 tokom obilaska zajedno s bivšim visokim vojnim zvaničnicima, uključujući Matan Vilnaia i Amram Mitznau.

Upozorio je da situacija predstavlja „egzistencijalnu prijetnju“ za Izrael, navodeći da su vlasti upoznate sa dešavanjima, ali da su ih, kako tvrdi, „odlučile ignorisati“.

Dodao je da bi pokušaji suzbijanja ekstremističkih doseljenika, za koje kaže da su naoružani i imaju političku podršku, mogli izazvati unutrašnji sukob.

„Suprotstavljanje njima moglo bi izazvati građanski rat“, rekao je, ukazujući na uticaj krajnje desničarskih političara poput ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira i ministra finansija Bezalel Smotricha.

Širom Zapadne obale bilježi se porast napada izraelskih doseljenika, uključujući upade u sela i vandalizam, dok Palestinci optužuju izraelsku vojsku da pruža zaštitu takvim akcijama.

Ujedinjene nacije smatraju izraelska naselja na palestinskim teritorijama ilegalnim i više puta su pozvale na obustavu njihovog širenja.

Prema podacima, oko 750.000 izraelskih doseljenika živi u 141 ilegalnom naselju i 224 ispostave na Zapadnoj obali, uključujući oko 250.000 u Istočnom Jerusalemu, koji se smatra dijelom okupiranih palestinskih teritorija.

Od oktobra 2023. godine, napadi izraelske vojske i doseljenika na Zapadnoj obali usmrtili su najmanje 1.154 Palestinca, ranili oko 11.750 osoba i doveli do gotovo 22.000 hapšenja, prema zvaničnim palestinskim podacima.

Ova kršenja uključuju uništavanje imovine, paljenje kuća, prisilno raseljavanje i širenje ilegalnih naselja, dok Palestinci upozoravaju da takve politike otvaraju put ka aneksiji dijelova Zapadne obale od strane Izraela.