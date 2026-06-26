Sud utvrdio da je Kim Keon-hee primala mito u zamjenu za posredovanje pri zapošljavanju i poslovnim uslugama

Bivša prva dama Južne Koreje Kim osuđena na sedam godina zatvora zbog primanja mita Sud utvrdio da je Kim Keon-hee primala mito u zamjenu za posredovanje pri zapošljavanju i poslovnim uslugama

Sud u Južnoj Koreji osudio je u petak bivšu prvu damu Kim Keon-hee na sedam godina zatvora nakon što ju je proglasio krivom za primanje mita u zamjenu za posredovanje pri zapošljavanju i pružanju poslovnih usluga, javili su lokalni mediji.

Centralni okružni sud u Seulu proglasio je Kim krivom po svim tačkama optužnice za primanje mita, utvrdivši da je prihvatila luksuzne poklone vrijedne oko 300 miliona vona (oko 166.000 eura) u zamjenu za korištenje svog utjecaja radi posredovanja u različitim zahtjevima, prenijela je televizija KBS World.

Kim je supruga opozvanog bivšeg predsjednika Južne Koreje Yoon Suk Yeola.

Njeni advokati tvrdili su da ona ili nije primila poklone ili da oni nisu bili povezani ni s kakvim konkretnim uslugama.

Međutim, sud je odbacio te argumente i zaključio da je više puta prihvatala luksuzne poklone, koristeći svoj utjecaj kao sredstvo razmjene, čime nije ispunila svoje odgovornosti kao supruga predsjednika države.