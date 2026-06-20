Marjorie Taylor Greene izraelsku vladu nazvala “ubilačkim režimom” dok se napadi u Libanu nastavljaju uprkos primirju

Bivša američka kongresmenka: Izrael ne pokazuje poštovanje prema Trumpu Marjorie Taylor Greene izraelsku vladu nazvala “ubilačkim režimom” dok se napadi u Libanu nastavljaju uprkos primirju

Bivša američka kongresmenka Marjorie Taylor Greene izjavila je u subotu da Izrael ne pokazuje poštovanje prema američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, ocijenivši da je nedavno potpisani mirovni sporazum s Teheranom “bezvrijedan” ukoliko Washington ne obuzda svog saveznika.

“Izrael nemilosrdno bombarduje kršćanski jug Libana i ne pokazuje nikakvo poštovanje prema Americi ili predsjedniku Trumpu”, napisala je Greene na društvenoj mreži X.

Republikanska političarka opisala je izraelsku vladu kao “ubilački režim”, navodeći da “vrši invaziju, napade i ubija hiljade ljudi”, dok istovremeno prima milijarde dolara američke vojne pomoći.

“Zaista je jadno što naši državni lideri ne ustaju i ne zauzmu stav protiv” Izraela, rekla je Greene.

Ona je rat s Iranom okarakterisala kao “najveću grešku” koju je američki predsjednik ikada napravio.

Izjave bivše kongresmenke dolaze u trenutku kada se izraelski napadi u Libanu nastavljaju uprkos primirju.

Prema zvaničnim podacima, izraelska vojna ofanziva u Libanu od 2. marta usmrtila je više od 4.000 ljudi, ranila 11.873, te raselila više od milion stanovnika.

Izrael i dalje drži pod okupacijom dijelove južnog Libana, neke već decenijama, a neke od posljednjeg sukoba, tokom kojeg su izraelske snage napredovale više od 10 kilometara unutar libanske teritorije.