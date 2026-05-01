Biskup Shomali o napadu u Istočnom Jerusalemu: Odvratan čin rasne netrpeljivosti Biskup William Shomali opisuje napad na „fizički slabu“ časnu sestru kao „bolan i alarmantan“

Generalni vikar Latinskog patrijarhata u Jerusalemu nazvao je u petak napad izraelskog ekstremiste na francusku časnu sestru „krajnje ozbiljnim i odvratnim“, prenosi Anadolu.

Prema navodima izraelske policije, u srijedu je uhapšen 36-godišnji Izraelac nakon što je napao časnu sestru u Istočnom Jerusalemu, u napadu koji su nazvali „rasno motivisanim“.

Biskup William Shomali rekao je za Anadolu da je pogledao video-snimak incidenta, opisujući ga kao „bolan, alarmantan i krajnje ozbiljan“.

„Časna sestra je fizički slaba. Napadač ju je snažno gurnuo s leđa, uzrokujući da padne na tlo nakon što joj je glava udarila u uzdignutu kamenu pločicu. Zatim se vratio i zgazio je. Mladi Izraelac ruskog porijekla je intervenisao i odvukao ga, mada mu je identitet nepoznat“, dodao je on.

Shomali je rekao da je „način na koji je časna sestra pala mogao dovesti do njene smrti, posebno zato što je nasilno gurnuta s leđa“.

„To što se napadač vratio da je šutne nakon što je već bila povrijeđena čini zločin još težim. Ovo je odvratan čin“, rekao je on.

Shomali je upozorio da se „upotreba riječi 'smrt' ponavlja u nekim parolama koje koriste izraelski ekstremisti“.

Što se tiče hapšenja napadača, rekao je da policija „nije brzo reagovala u prethodnim sličnim incidentima, ali njihova akcija ovog puta im ide u prilog, a pravda zahtijeva da se prizna ovaj nivo pažnje i praćenja“.

Dodao je da je „to što je časna sestra podnijela zvaničnu prijavu prije nego što je prebačena u bolnicu bilo važan faktor za napredovanje slučaja“, napominjući da je „nedostatak prijava u drugim slučajevima često dovodio do izostanka praćenja“.

Shomali je naglasio „potrebu da se ponovo obrazuju oni koji drže rasističke ideologije“, dodajući da će napadaču „biti suđeno po izraelskom zakonu“, te da je „sama policija opisala ono što se dogodilo kao rasistički napad i nazvala zločin njegovim pravim imenom“.

- Porast izraelskih napada na kršćansko i muslimansko sveštenstvo

Policija, koja je bila kritikovana zbog neaktivnosti u prethodnim sličnim slučajevima, objavila je u srijedu fotografiju na kojoj se vidi časna sestra s povredom glave.

Naveli su da „s ozbiljnošću posmatraju sve oblike nasilja, posebno napade motivisane rasizmom usmjerene na sveštenstvo“.

Dnevni list The Times of Israel objavio je da časna sestra radi u Francuskoj biblijskoj i arheološkoj školi, ne navodeći više detalja o njenom identitetu ili nacionalnosti.

Stotine sveštenika i časnih sestara iz cijelog svijeta služe u crkvama i vjerskim institucijama u Istočnom Jerusalemu.

Posljednjih godina zabilježen je primjetan porast napada Izraelaca na muslimansko i kršćansko sveštenstvo, kao i na sveta mjesta u Jerusalemu.

Crkveni lideri u Jerusalemu su u više navrata pozivali izraelske vlasti da odlučno djeluju kako bi zaustavili takve napade.

Napad je uslijedio nakon video-snimka od prošlog mjeseca na kojem se vidi kako izraelski vojnik maljem udara u kip Isusa, u incidentu koji je naišao na široku osudu.

Napad se dešava dok je u nasilju koje od oktobra 2023. godine provode izraelske snage i okupatori na okupiranoj Zapadnoj obali ubijeno najmanje 1.155 Palestinaca, ranjeno oko 11.750, a uhapšeno oko 22.000 drugih, prema palestinskim podacima.