Birači na Malti glasali na prijevremenim izborima, rezultati se očekuju u nedjelju Abelina Laburistička stranka traži još jedan mandat dok birači biraju novi parlament, s izlaznošću većom nego na prošlim izborima

Malteški birači izašli su u subotu na birališta na prijevremenim parlamentarnim izborima koji će odrediti sljedeću vladu te mediteranske otočne nacije.

Biračka mjesta otvorena su u 7 sati ujutro (05:00 GMT) i trebala bi se zatvoriti u 22 sata (20:00 GMT), a brojanje se očekuje preko noći, a službeni rezultati očekivani su u nedjelju poslijepodne.

Ukupno 342.351 osoba imala je pravo glasa za izbor 65 članova Predstavničkog doma na petogodišnji mandat.

Laburistička stranka premijera Roberta Abele traži još jedan mandat, dok se opoziciona Nacionalistička stranka, koju predvodi Alex Borg, nada povratku na vlast.

Prema Malta Today, podaci Izborne komisije pokazali su izlaznost od 43,59% do 14 sati (1200 GMT), isključujući prijevremene glasove, što je više nego u istoj fazi izbora 2022. godine.

Abela je raspisao glasanje nekoliko mjeseci ranije, rekavši da Malti treba stabilnost usred globalne neizvjesnosti.