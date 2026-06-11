Bill Gates tvrdi da je Jeffrey Epstein pokušao da ga ucjenjuje koristeći njegove vanbračne afere Suosnivač Microsofta svjedočio na zatvorenom kongresnom saslušanju u sklopu istrage američkog Ministarstva pravde o Epsteinu

Milijarder i suosnivač Microsofta Bill Gates svjedočio je u srijedu pred američkim kongresnim odborom da ga je osuđeni seksualni prestupnik Jeffrey Epstein pokušao ucjenjivati koristeći njegove vanbračne afere protiv njega.

Svjedočeći iza zatvorenih vrata pred Odborom za nadzor Predstavničkog doma u okviru istrage američkog Ministarstva pravde o Epsteinu, Gates je rekao da je Epstein koristio informacije o njegovim aferama van braka sa tadašnjom suprugom Melindom Gates kako bi ga prisilio da ponovo uspostavim kontakt s njim, nakon što je Gates rekao da je počeo prekidati veze s Epsteinom.

Predstavnik Gatesa objavio je kopiju njegovog pripremljenog svjedočenja za odbor, u kojem ponavlja ranije javne izjave da žali što je uopće imao bilo kakve veze s Epsteinom, ali da nije učestvovao u bilo kakvom kriminalnom ponašanju i da nikada nije viktimizirao nikoga.

Gatesovi kontakti s Epsteinom postali su poznati nakon što je Epstein uhapšen 2019. godine od strane saveznih vlasti pod optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije. Njegova povezanost s Epsteinom narušila je Gatesov javni ugled, doprinijela pogoršanju njegovog braka i ove godine potaknula njegovu humanitarnu fondaciju da odobri novu vanjsku reviziju Gatesovih veza s osuđenim prestupnikom, koji je umro dok je čekao suđenje.

“U poslu kojim se bavim, reputacija je osnova za razvijanje partnerstava koja spašavaju živote. Susret s Epsteinom bio je ozbiljna greška u procjeni i doveo je ovaj rad u rizik“, rekao je Gates u svojoj izjavi.

“Njegovo ponašanje bilo je suprotno svim mojim naporima da doprinesem svijetu u kojem svako ima šansu da živi zdrav i produktivan život“, dodao je.

Gates je počeo svoje kontakte s Epsteinom 2011. godine, iako se kompromitirani finansijer oko tri godine ranije izjasnio krivim za navođenje na prostituciju maloljetnice u saveznoj američkoj saveznoj državi Floridi. Taj sporazum o krivici uslijedio je nakon kontroverznog sporazuma o neprocesuiranju sa federalnom vladom, kojim je okončana istraga o navodima da je Epstein redovno seksualno zlostavljao desetine tinejdžerki, od kojih su neke imale svega 14 godina.

Gates je priznao da je trebao bolje provjeriti Epsteina prije nego što se 2011. godine sastao s njim.

“Sjećam se da sam bio svjestan da je Epstein imao ranije pravne probleme, ali nisam u potpunosti razumio razmjere zločina koje je počinio. Prihvatio sam upoznavanje bez potrebne provjere koju sam trebao uraditi“, rekao je Gates.

Gates je imao nekoliko sastanaka s Epsteinom do decembra 2014. godine, navodeći da su uglavnom bili vezani za mogućnost osnivanja dobrotvornog fonda, što se nikada nije ostvarilo. Gates je rekao da je Epstein potom pokušao koristiti njegove vanbračne afere kako bi ga ucijenio da nastavi njihove razgovore.

“Tada sam saznao da je Epstein postao svjestan osjetljivih informacija o mom privatnom životu, uključujući činjenicu da sam bio nevjeran u braku“, rekao je Gates.

“Te afere nisu imale nikakve veze s mojim kontaktima s Epsteinom, ali su bile bolne za moju porodicu“, rekao je.

“Kao što javnost sada može vidjeti na osnovu objavljenih dokumenata, Epstein je pokušavao koristiti informacije o mojim nevjerstvima kako bi me prisilio da ponovo stupim u kontakt s njim“, nastavio je Gates.

“Nije uspio u toj namjeri, ali to pokazuje neke od načina na koje je pokušavao iskoristiti naše kontakte za ostvarenje svojih ciljeva“, dodao je.

Gates je rekao Kongresu da mu je duboko žao što je na bilo koji način imao kontakt s Epsteinom.

“Nikada se nisam trebao sastati s Epsteinom. Na osnovu onoga što sada znam, razumijem da čak i da je isporučio nove donatore koje je obećavao, to ne bi opravdalo povezivanje s njim“, zaključio je.