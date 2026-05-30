Iran nikada ne može posjedovati nuklearno oružje, rekao je zvaničnik nakon gotovo dvosatnog sastanka u Kriznoj sobi (Situation Room)

Bijela kuća: Trump će s Iranom „postići samo sporazum koji je dobar za Ameriku“ Iran nikada ne može posjedovati nuklearno oružje, rekao je zvaničnik nakon gotovo dvosatnog sastanka u Kriznoj sobi (Situation Room)

Zvaničnik Bijele kuće izjavio je u petak da će američki predsjednik Donald Trump težiti nuklearnom sporazumu s Iranom samo pod američkim uslovima, nakon dugog sastanka u Kriznoj sobi, prenosi Anadolu.

„Predsjednik Trump će postići samo onaj sporazum koji je dobar za Ameriku i koji ispunjava njegove crvene linije“, rekao je ovaj zvaničnik za Anadolu.

Zvaničnik je naveo da je sastanak na visokom nivou trajao otprilike dva sata i da je ponovo potvrdio čvrst stav administracije prema nuklearnim ambicijama Teherana.

„Iran nikada ne može posjedovati nuklearno oružje“, dodao je zvaničnik.

Ovo je uslijedilo usred američko-iranskih nuklearnih pregovora, pri čemu Washington ostaje pri stavu da bilo koji sporazum mora ispuniti stroge uslove koje je postavio predsjednik.

Trump je ranije na svojoj platformi Truth Social napisao da će se sastati sa zvaničnicima u Bijeloj kući kako bi donio „konačnu odluku“ o predloženom sporazumu za okončanje rata s Iranom.

Naveo je nekoliko elemenata za koje je rekao da su uključeni u prijedlog, uključujući obavezu Irana da nikada ne nabavi nuklearno oružje i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca za neograničeni komercijalni brodski saobraćaj.