Andrew Giuliani brani vizna ograničenja i pojačane sigurnosne mjere uoči Svjetskog prvenstva 2026, tvrdeći da se njima štiti sigurnost turnira i osiguravaju jednaki uslovi za sve učesnike

Bijela kuća: Postoje vrlo dobri razlozi za zabrane ulaska učesnicima SP 2026 Andrew Giuliani brani vizna ograničenja i pojačane sigurnosne mjere uoči Svjetskog prvenstva 2026, tvrdeći da se njima štiti sigurnost turnira i osiguravaju jednaki uslovi za sve učesnike

Visoki zvaničnik Bijele kuće u utorak je branio odluku o zabrani ulaska u SAD za nekoliko međunarodnih učesnika na Svjetskom prvenstvu u fudbalu 2026. godine, tvrdeći da su te mjere neophodne kako bi se osiguralo sigurno okruženje, javlja Anadolu.

Andrew Giuliani, izvršni direktor Radne grupe Bijele kuće za Svjetsko prvenstvo u fudbalu, tvrdio je da je odluka o zabrani ulaska somalijskog sudije Omara Abdulkadira Artana "donesena s vrlo dobrim razlogom", bez navođenja detalja.

U nizu izjava, američki predsjednik Donald Trump upotrijebio je neke od svojih najoštrijih riječi protiv zemlje s Roga Afrike, čak i prije dvije sedmice rekavši o Somalijcima na sastanku kabineta: "Svi su oni lopovi."

Govoreći o komplikacijama s vizama za iransku delegaciju, Giuliani je rekao da je, dok je 31 igrač i glavni trenerski štab dobilo odobrenje, nekoliko drugih zvaničnika odbijeno.

Tvrdi da su neki pojedinci možda pogrešno predstavili svoje uloge.

"Kao što možete zamisliti, postoje neki ljudi koji tvrde da su treneri, a možda to nisu", rekao je.

Giuliani je rekao da je administracija posvećena osiguravanju da pojedinci "koji direktno rade sa IRGC-om (Islamskom revolucionarnom gardom) nemaju mogućnost pristupa Sjedinjenim Američkim Državama".

SAD i Izrael su 28. februara pokrenuli rat protiv Irana. Trenutno traje primirje, iako se ranije ove sedmice činilo da je na ivici raspada.

Giuliani je naglasio da Trump i državni sekretar Marco Rubio namjeravaju osigurati jednake uslove za takmičenje, uz održavanje strogih ograničenja za određene aktere.

Iranski tim će biti stacioniran u Tijuani u Meksiku, što je Giuliani opisao kao "stvarno brz" 25-minutni let do Los Angelesa za njihove utakmice.

Također se osvrnuo na izvještaje o rigoroznim sigurnosnim provjerama za timove poput afričke nacije Senegala i Uzbekistana iz Centralne Azije, rekavši da je "sekundarna provjera" standardni dio održavanja sigurnosti za sve navijače i igrače.

U drugim slučajevima koji uključuju vize, kao i prijem imigranata, Trumpova administracija je optužena za korištenje politički pristrasnih kriterija - uključujući odbijanje viza palestinskim zvaničnicima za prisustvovanje prošlogodišnjoj Generalnoj skupštini UN-a, kao i za rasizam protiv autohtonog stanovništva iz neevropskih zemalja.

Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine održat će se od 11. juna do 19. jula u 16 gradova domaćina u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Finale turnira zakazano je za stadion New Jersey.

Giuliani je rekao da će sigurnost na svakoj od utakmica u SAD-u "biti postavljena kao Super Bowl", misleći na kultno godišnje finale u američkom fudbalu. Rekao je da će administracija provesti višestruke provjere perimetra za navijače, počevši od trenutka kada se ukrcaju u javni prevoz kako bi stigli do mjesta održavanja.

Svih 78 utakmica prvenstva bit će zaštićeno "pokrićem protiv UAS-a (sistema za ublažavanje bespilotnih letjelica)" kako bi se spriječili neovlašteni upadi dronova. Osim toga, rekao je da je savezna vlada izdvojila grant od 500 miliona dolara (470 miliona eura) za borbu protiv dronova kako bi nadoknadila troškove lokalnim organima za provođenje zakona, dok je FBI osnovao specijalizirani centar za obuku kako bi "zamijenio" lokalne policajce za korištenje tehnologije ublažavanja.

Giuliani je također istakao trilateralnu saradnju između Washingtona, Ottawe i Mexico Cityja u sinhronizaciji zdravstvenih i sigurnosnih protokola. Rekao je da su tri zemlje domaćini uskladile svoja zdravstvena ograničenja kako bi spriječile prekogranično širenje bolesti poput ebole.