Bijela kuća poslala Iranu "privatno" upozorenje uoči operacije u Hormuzu U izvještaju portala Axios, koji se poziva na jednog američkog zvaničnika i izvor upoznat sa situacijom, navodi se da je upozorenje u nedjelju uputio visoki zvaničnik Trumpove administracije

Bijela kuća je "privatno" upozorila Iran na predstojeću pomorsku operaciju pod nazivom „Project Freedom“ za pratnju brodova kroz Hormuški moreuz prije njenog pokretanja, objavio je u utorak portal Axios, prenosi Anadolu.

Teheran je tom prilikom pozvan da ne ometa operaciju. Uprkos toj navodnoj najavi, Iran je u ponedjeljak pokrenuo niz napada na brodove američke mornarice, komercijalne brodove i ciljeve u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

U međuvremenu, ministar odbrane Pete Hegseth i načelnik Združenog štaba oružanih snaga general Dan Caine izjavili su u utorak da su iranski napadi bili „ispod praga za ponovno pokretanje većih borbenih operacija“ i da je prekid vatre i dalje na snazi.

Oba zvaničnika su istakla da su američke snage spremne da brzo nastave operacije ukoliko predsjednik Donald Trump to naredi.

Tokom prvog dana operacije kroz moreuz su prošla samo dva broda pod američkom zastavom, budući da je većina brodarskih kompanija ostala skeptična prema uvjeravanjima administracije da je plovni put sada otvoren.