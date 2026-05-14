Bijela kuća nakon američko-kineskog samita u Pekingu: Xi i Trump se slažu da Hormuški moreuz mora ostati otvoren Predsjednici SAD-a i Kine održali su "dobar sastanak" i razgovarali o proširenju pristupa tržištu za američka preduzeća u Kini, izvještava NBC News, pozivajući se na zvaničnika

Kineski predsjednik Xi Jinping složio se s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom da Hormuški moreuz mora ostati otvoren, saopštila je Bijela kuća u četvrtak nakon američko-kineskog samita u Pekingu.

Prema NBC Newsu, Bijela kuća je podijelila saopštenje o razgovorima Trumpa i Xija, ne spominjući pitanje u vezi s Tajvanom, već se opširno osvrćući na iranski rat i Hormuški moreuz.

"Predsjednik Trump imao je dobar sastanak s predsjednikom Kine Xijem ", rekao je zvaničnik Bijele kuće.

"Dvije strane su razgovarale o načinima unapređenja ekonomske saradnje između naše dvije zemlje, uključujući proširenje pristupa tržištu za američka preduzeća u Kini i povećanje kineskih investicija u naše industrije. Lideri mnogih najvećih američkih kompanija pridružili su se dijelu sastanka", rekao je zvaničnik.

„Dvije strane su se složile da Hormuški moreuz mora ostati otvoren kako bi se podržao slobodan protok energije. Predsjednik Xi je također jasno stavio do znanja da se Kina protivi militarizaciji moreuza i svakom pokušaju naplate plovidbe za njegovo korištenje, te je izrazio interes za kupovinu više američke nafte kako bi se smanjila kineska ovisnost o moreuzu u budućnosti“, dodao je zvaničnik Bijele kuće.

„Obje zemlje su se složile da Iran nikada ne može imati nuklearno oružje“, primijetio je zvaničnik.

Zvaničnik je također rekao da su Trump i Xi „istakli potrebu za nadogradnjom napretka u zaustavljanju protoka prekursora fentanila u Sjedinjene Države, kao i povećanjem kineske kupovine američkih poljoprivrednih proizvoda“.

Prema kineskoj državnoj novinskoj agenciji Xinhua, Xi je rekao Trumpu da će „dvije zemlje imati konfrontacije, pa čak i sukobe“, ako se pitanje Tajvana „ne riješi pravilno“.

Xi je također naglasio da su ekonomske veze između dvije nacije „uzajamno i obostrano korisne po prirodi“, prema Xinhui.

Dvije strane su se složile da izgrade bilateralni odnos konstruktivne strateške stabilnosti kako bi pružile strateške smjernice za veze u naredne tri godine i dalje, što bi, prema Xijevim riječima, pozdravili "narodi obje zemlje, kao i međunarodna zajednica", izvijestila je Xinhua.