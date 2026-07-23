Američki trgovinski predstavnik Jamieson Greer trebao bi u četvrtak objaviti naredne korake u trgovinskoj politici, dok ističe rok za privremene globalne carine od deset posto

Bijela kuća najavila da će uskoro objaviti novu odluku o carinama Američki trgovinski predstavnik Jamieson Greer trebao bi u četvrtak objaviti naredne korake u trgovinskoj politici, dok ističe rok za privremene globalne carine od deset posto

Bijela kuća saopćila je u četvrtak da će američki trgovinski predstavnik Jamieson Greer uskoro objaviti naredne korake u trgovinskoj politici SAD-a, nekoliko sati prije isteka roka za privremene globalne carine od deset posto.

Na pitanje novinara da li će predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump zatražiti od Kongresa produženje važenja carina, glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je da će Greer vrlo uskoro, kasnije danas, objaviti saopćenje o tome.

Carine, uvedene u februaru nakon što je Vrhovni sud SAD-a odbacio Trumpove šire recipročne carine, zakonski su ograničene na 150 dana, osim ukoliko Kongres ne odobri njihovo produženje.