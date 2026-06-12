Bijela kuća koristila pjesmu Ariane Grande, pjevačica oštro reagovala

Ariana Grande oštro je kritikovala Bijelu kuću nakon što je njena pjesma korištena u videu na društvenim mrežama koji promoviše imigracijske akcije američkih vlasti, javlja Anadolu.

Pjevačica je korištenje svoje muzike u tom kontekstu nazvala "barbarskim, nehumanim i gnusnim", dok njen tim, prema medijskim navodima, razmatra mogućnosti za uklanjanje spornog sadržaja.

Bijela kuća je ove sedmice objavila video na TikToku koji prikazuje federalne agente kako hapse i stavljaju lisice pojedincima kao dio svoje imigracijske akcije, uz Grandeinu pjesmu "Bye" iz 2024. godine.

Grande je direktno odgovorila u odjeljku za komentare na video: "Molim vas, nikada nemojte koristiti moju muziku u vezi s ovim barbarskim, nehumanim, gnusnim besmislicama."

Glasnogovornica Bijele kuće Abigail Jackson branila je stav administracije, rekavši: "Ono što je zapravo barbarsko, nehumano i gnusno su kriminalni ilegalni stranci koji su povrijedili i ubili nevine američke građane."

Ovaj spor je posljednji u nizu prigovora muzičara na korištenje njihove muzike u vezi s političkim porukama vezanim za Trumpa.

Prema CBC-u, umjetnici uključujući Neila Younga, Johna Fogertyja, Phila Collinsa, Panic! At The Disco, te nasljednici Leonarda Cohena, Toma Pettyja i Princea prigovorili su na slična korištenja njihove muzike, a neki su pokrenuli pravne postupke.

Bijela kuća i članovi Trumpovog komunikacijskog tima često koriste popularne pjesme u videozapisima na društvenim mrežama koji promoviraju politike i aktivnosti administracije.