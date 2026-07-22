“Axios“ navodi da bi izraelski premijer mogao boraviti u Washingtonu povodom sahrane senatora Lindseyja Grahama

Bijela kuća i Izrael razmatraju mogući sastanak Trumpa i Netanyahua naredne sedmice “Axios“ navodi da bi izraelski premijer mogao boraviti u Washingtonu povodom sahrane senatora Lindseyja Grahama

Bijela kuća i Ured izraelskog premijera vode razgovore o mogućem sastanku američkog predsjednika Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua u Ovalnom uredu naredne sedmice, objavio je u srijedu portal “Axios“.

Prema navodima ovog medija, mogući sastanak uslijedio bi nakon što Netanyahu prošle sedmice navodno nije uspio osigurati termin za razgovor s Trumpom.

Izraelski premijer bi, prema istim izvorima, u utorak trebao doputovati u Washington kako bi prisustvovao sahrani američkog senatora Lindseyja Grahama.

Međutim, sastanak dvojice lidera još nije zvanično dogovoren, rekli su za “Axios“ jedan zvaničnik Bijele kuće i izraelski izvor.

Od Trumpovog povratka na predsjedničku funkciju Netanyahu je šest puta posjetio Bijelu kuću, više nego bilo koji drugi svjetski lider.

Agencija Anadolu je zatražila potvrdu informacije od Bijele kuće, ali nije dobila odgovor.

Axios navodi i da su izraelski zvaničnici u Jerusalemu i Washingtonu odbili komentarisati moguće održavanje sastanka.