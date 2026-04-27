Bijela kuća će preispitati sigurnost nakon pucnjave, zatvaranje DHS-a nazvala nacionalnim skandalom Najavljen sastanak s DHS-om i Tajnom službom radi osiguranja sigurnosti predsjednika

Bijela kuća je u ponedjeljak saopćila da će ove sedmice održati sastanak na visokom nivou sa sigurnosnim zvaničnicima nakon pucnjave na večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće, istovremeno kritikujući dvomjesečno zatvaranje Ministarstva domovinske sigurnosti (DHS) kao nacionalni skandal.

Portparolka Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je novinarima da će sastanak organizovati šefica kabineta Susie Wiles, uz učešće vrha DHS-a, pripadnika Tajne službe SAD-a i operativnog tima Bijele kuće.

"Razumijem da će početkom ove sedmice biti održan sastanak kako bi se zajamčila sigurnost i zaštita predsjednika", rekla je Leavitt.

Ona je oštro kritikovala, kako je navela, nedovoljnu pažnju posvećenu smanjenju finansiranja sigurnosnih institucija.

"Neka bude jasno, ovo uskraćivanje sredstava DHS-u trebalo bi biti nacionalni skandal", istakla je.

Dodala je da bi, u slučaju da su republikanci smanjili finansiranje DHS-a i da je došlo do pokušaja atentata na demokratskog predsjednika, medijsko izvještavanje bilo neprekidno i nemilosrdno.

Godišnja večera, održana u subotu u hotelu Washington Hilton, prekinuta je nakon što je osumnjičeni napadač izazvao sigurnosnu reakciju, zbog čega su vlasti evakuisale prisutne. Zvaničnici su kasnije potvrdili da su svi učesnici sigurni.

"Mogu vam reći da je prošlo svega nekoliko sekundi prije nego što nam je rečeno da legnemo, i nekoliko sekundi prije nego što smo se našli u sigurnoj prostoriji iza pozornice. Sve se dogodilo bukvalno u nekoliko sekundi", rekla je Leavitt.

Dodala je da bi situacija bila znatno drugačija da je napadaču bilo omogućeno da uđe u salu.

Vlasti su osumnjičenog identificirale kao 31-godišnjeg muškarca iz Torrancea u Kaliforniji, koji je u pritvoru i tereti se za pokušaj atentata na predsjednika.

Leavitt je također okrivila političku retoriku za doprinos sigurnosnim prijetnjama.

"Lijevo orijentirani kult mržnje prema predsjedniku i svima koji ga podržavaju i rade za njega doveo je do toga da su mnogi ljudi povrijeđeni i ubijeni, i zamalo se to ponovo dogodilo ovog vikenda", rekla je.