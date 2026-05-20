BiH i Turska dogovorile jačanje OS BiH kroz dronove i sisteme ranog upozoravanja Fokus je na dronovima, antidron sistemima i ranoj detekciji prijetnji. Helez zahvalio Turskoj na kontinuiranoj podršci

SARAJEVO (AA) - Delegacija Ministarstva odbrane BiH, predvođena ministrom Zukanom Helezom, boravi u službenoj posjeti Turskoj, gdje je s ministrom odbrane Yasarom Gulerom dogovoreno novo ulaganje u jačanje kapaciteta Oružanih snaga BiH, uključujući razvoj dronova, antidron zaštite te sistema osmatranja i ranog upozoravanja, javlja Anadolu.

Prvog dana službene posjete Helez se sastao sa ministrom odbrane Republike Turske Yasarom Gulerom.

"I ovaj susret dvojice ministara protekao je u izuzetno srdačnoj, prijateljskoj i konstruktivnoj atmosferi", saopćeno je iz Ministarstva odbrane BiH.

U toku susreta razgovarano je o nastavku jačanja saradnje između Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Ministarstva odbrane Republike Turske, sa posebnim fokusom na jačanju kapaciteta Oružanih snaga BiH.

U razgovoru sa Gulerom, Helez je istakao: "Drago mi je što mogu najaviti da smo dogovorili novo ulaganje u modernizaciju Oružanih snaga BiH, ovoga puta u oblasti razvoja kapaciteta dronova i antidron zaštite, kao i sistema osmatranja i ranog upozoravanja na oklopna borbena vozila."

"Ova sredstva omogućit će Oružanim snagama BiH efikasnije praćenje i zaštitu teritorije, brže otkrivanje potencijalnih prijetnji, unapređenje sigurnosti pripadnika OS BiH na terenu, kao i jačanje sposobnosti odgovora u savremenim sigurnosnim izazovima. Republika Turska je dokazani prijatelj Bosne i Hercegovine i partner na kojeg uvijek možemo računati, posebno kada je riječ o jačanju naših odbrambenih kapaciteta i modernizaciji Oružanih snagaBiH".

Helez je zahvalio Guleru na svemu što je do sada učinio u oblasti modernizacije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kao i na ukupnoj pomoći i podršci koju Republika Turska kontinuirano pruža Bosni i Hercegovini.