BiH: Hiljade ljudi u Zenici, borba za Željezaru je pitanje opstanka industrije Skup, koji je organizovao Sindikat metalaca Federacije Bosne i Hercegovine pod motom „140 godina borbe za radnička prava – spasimo Željezaru Zenica“, održan je povodom Međunarodni praznik rada

Oko 3.000 radnika i građana iz svih krajeva Bosne i Hercegovine okupilo se u petak u Zenici na skupu podrške radnicima Nove Željezare Zenica, poručivši da je riječ o početku borbe za očuvanje integralne proizvodnje čelika u tom gradu i državi.

Okupljanje je počelo na Kamberovića polju, gdje se u jutarnjim satima okupilo više od 1.500 ljudi, a tokom šetnje kroz grad broj učesnika se povećao na oko 3.000, koliko ih se okupilo ispred upravne zgrade kompanije.

Predsjednik Sindikata Nove Željezare Zenica Rašid Fetić kritikovao je menadžment kompanije, poručivši da radnici više ne vide partnera u novim vlasnicima.

„Uspjeli ste za samo pet mjeseci vratiti nas 30 godina unazad“, kazao je Fetić.

Predsjednik Sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona Kenan Mujkanović istakao je da današnji skup pokazuje da sindikalna borba nije završena.

„Njihova borba je i naša borba. Uz njih smo do kraja, bez obzira na pritiske“, rekao je Mujkanović, upozorivši da se ekonomija ne može zasnivati samo na trgovini i tržnim centrima.

On je podsjetio da je Nova Željezara Zenica prošle sedmice odlukom vlasnika obustavila integralnu proizvodnju, dok je Vlada Federacije BiH izrazila namjeru da, putem kompanije Energoinvest, preuzme upravljanje nad ovim preduzećem.

Federalni ministar energije, industrije i rudarstva Vedran Lakić ranije je izjavio da Vlada planira obeštetiti trenutne vlasnike i preuzeti kontrolu nad kompanijom, koju je nazvao ključnom za industriju u zemlji.

U proglasu usvojenom na skupu, sindikat je zatražio hitno provođenje plana preuzimanja, kao i unapređenje statusa radnika i kolektivnog ugovora.

Podršku radnicima dao je i sindikalni predstavnik Almir Salihagić, koji je naglasio da od opstanka Željezare zavisi egzistencija desetina hiljada ljudi.

„Pitanje opstanka ove kompanije je pitanje opstanka industrije“, poručio je Salihagić, najavljujući nastavak aktivnosti s ciljem ponovnog pokretanja proizvodnih pogona, uključujući visoku peć, aglomeraciju i čeličanu, koje su nedavno ugašene.