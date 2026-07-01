Bennett: Netanyahu ne upravlja državom, već ga kontrolišu koalicioni partneri Naftali Bennett kaže da krajnje desničarski ministri Itamar Ben-Gvir i Bezalel Smotrich "kontrolišu" Netanyahua, produženi ratovi štete Izraelu

Bivši izraelski premijer Naftali Bennett izjavio je u utorak da je premijer Benjamin Netanyahu "nesposoban upravljati vlastitom vladom" jer su krajnje desničarski ministri Itamar Ben-Gvir i Bezalel Smotrich, te ultraortodoksne grupe preuzeli kontrolu nad njim, javlja Anadolu.

"On nije sposoban upravljati vlastitom vladom, jer ga Ben-Gvir i Smotrich i Haredim, svi ga kontroliraju", rekao je Bennett u intervjuu za voditelja Maria Nawfala.

"Ne bih u svojoj vladi primao idiote koji pričaju o – samo o zaista glupim izjavama koje ljudi poput Ben-Gvira i Smotricha govore. Ne bih ni dozvolio Ben-Gviru da uđe u moju vladu. Ali da je neko u mojoj vladi rekao nešto takvo, pozvao bih ga na red. Netanyahu to više ne može raditi jer zavisi od njih", rekao je.

Bennett je priznao da se međunarodni ugled Izraela znatno pogoršao, što ne proizilazi iz pristranih medija ili vanjske propagande, već iz ponašanja vlade – ministri nanose "kontinuirane samonanesene rane" imidžu Izraela, dok zemlja ne provodi "nikakvu javnu diplomatiju".

Bivši premijer je tvrdio da su produženi izraelski ratovi u Pojasu Gaze, Libanu i iranskom frontu suprotni izraelskoj vojnoj doktrini i da iscrpljuju zemlju.



"To nije izraelska doktrina", rekao je.

"Ako moramo voditi rat, učinimo to brzo, intenzivno, pobijedimo i krenimo dalje ka stabilizaciji regije. Kada se to toliko dugo odugovlači, to iscrpljuje našu ekonomiju, iscrpljuje naše rezerviste", dodao je.