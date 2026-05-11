Benjamin Netanyahu skratio saslušanje za korupciju zbog "sigurnosnih razloga" Očekuje se da će izraelski premijer sazvati "raspravu o sigurnosti u podne", objavili su izraelski mediji

Planirano svjedočenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua na suđenju za korupciju u ponedjeljak skraćeno je na njegov zahtjev, pozivajući se na "raspored sigurnosti", prema izraelskim medijima, javlja Anadolu.

"Saslušanje će završiti u 12.45 sati po lokalnom vremenu", navodi se u dnevnim novinama "Yedioth Ahronoth", dodajući da se očekuje da će Netanyahu sazvati "raspravu o sigurnosti u podne".

Saslušanje u ponedjeljak je 85. pojavljivanje Netanyahua pred sudom tokom suđenja za optužbe za korupciju.

Slučajevi se fokusiraju na tvrdnje da je izraelski premijer primao vrijedne poklone od bogatih biznismena u zamjenu za usluge, tražio povoljno medijsko izvještavanje od izdavača novina i davao regulatorne pogodnosti rukovodiocu telekomunikacijske kompanije u zamjenu za pozitivno izvještavanje na novinskoj web stranici.

Pored suđenja za domaću korupciju, Netanyahua od 2024. godine traži Međunarodni krivični sud (ICC) zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Pojasu Gaze, gdje je izraelska vojska ubila više od 72.000 ljudi i ranila više od 172.000 u brutalnoj ofanzivi od oktobra 2023. godine.