Ben-Gvir poziva na prekid primirja u Libanu nakon ranjavanja vojnika Izraelski ministri kritikuju ograničenja vojnih ofanziva dok Washington vrši pritisak za deeskalaciju tokom pregovora između Libana i Izraela

Izraelski krajnje desničarski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir pozvao je na okončanje primirja u Libanu nakon što su četiri izraelska vojnika ranjena u južnom Libanu, prenosi Anadolu.

"Ima vojnika koji su povrijeđeni. Možemo napasti i bombardovati stotine ciljeva", rekao je Ben-Gvir, misleći na incident od četvrtka u kojem su četiri izraelska vojnika ranjena u južnom Libanu, prenio je u petak list "Yedioth Ahronoth".

Tokom sastanka sigurnosnog kabineta u četvrtak, ovaj ekstremistički ministar opisao je incident kao priliku da propadne sporazum.

Iako se činilo da njegov stav nije dobio podršku tokom sastanka, drugi ministri su navodno izrazili frustraciju zbog operativnih ograničenja nametnutih izraelskim snagama prema aranžmanima o prekidu vatre u Libanu.

Ove izjave uslijedile su usred medijskih izvještaja o pritisku SAD-a na Izrael da izbjegne eskalaciju dok se pregovori između libanske i izraelske delegacije nastavljaju u Washingtonu.

Premijer Benjamin Netanyahu je u međuvremenu rekao ministrima da SAD razumije pravo Izraela da se brani.

"Svaku neposrednu prijetnju rješavaju vojnici na terenu, a mi ne namećemo nikakva ograničenja nijednom vojniku", citirane su Netanyahuove riječi.

Ranije u petak, izraelska vojska je saopštila da je jedan oficir lakše do umjereno ranjen, dok su drugi oficir i dva vojnika zadobili lakše povrede nakon što je napadač Hezbollaha bacio granatu na izraelske snage u južnom Libanu.

"Yedioth Ahronoth" je izvijestio da se napadač približio vojnicima iz 769. brigade u blizini Beit Yahouna, bacio granatu, nakon čega su ga izraelske snage ubile.

Izraelski mediji su u više navrata izvještavali o rastućem pritisku SAD-a na Izrael da izbjegne vojnu eskalaciju u Libanu, što doprinosi širim nesuglasicama između Washingtona i Tel Aviva nakon američko-iranskog razumijevanja.

SAD i Iran su 18. juna potpisali Islamabadski memorandum o razumijevanju prije nego što su 21. juna pokrenuli pregovore s ciljem postizanja konačnog sporazuma o okončanju rata koji je započeo američko-izraelskim napadom na Iran 28. februara. Ovaj okvir također obuhvata i sukob u Libanu.

Ranije u petak, američki State Department objavio je da je peta runda pregovora između Libana i Izraela u Washingtonu produžena za jedan dan, iako je prvobitno bilo planirano da se završi u četvrtak.

Izrael nastavlja okupirati dijelove Libana, neke već decenijama, a druge zauzete tokom rata 2023-2024. godine.

Od 2. marta 2026. godine, u izraelskim agresijama u Libanu poginulo je 4.230 ljudi, a 12.179 ih je povrijeđeno, dok je raseljeno više od milion ljudi, pokazuju zvanični libanski podaci.