Belgijski univerzitet se povlači iz pet projekata EU u kojima učestvuju izraelski partneri Univerzitet u Gentu saopštio da je ovaj potez uslijedio nakon odluke uprave da finalizira izlazak iz preostalih saradnji

Univerzitet u Gentu (UGent) u Belgiji planira se istovremeno povući iz pet preostalih istraživačkih projekata EU Horizon u kojima učestvuju izraelski partneri, izjavila je u četvrtak rektorica Petra De Sutter, prenosi novinska agencija Belga, prenosi Anadolu.

„Ovo je posljednjih pet velikih Horizon projekata s izraelskim partnerima iz kojih je UGent prethodno odlučio da se povuče“, napomenula je ona.

Tri druge saradnje će isteći prije nego što se završi bilo kakav formalni postupak izlaska.

De Sutter je rekla da će univerzitet primijeniti isti pristup koji je korišten pri povlačenju iz evropskog projekta OSTEONET, što mu je omogućilo izlazak bez jednostranog raskidanja ugovora ili suočavanja s velikim zahtjevima za odštetu.

„Upravni odbor je rekao: 'Nastavljamo s povlačenjem iz tih pet projekata istovremeno'“, kazala je ona.

Priznala je da je ova odluka imala posljedice po univerzitet, uključujući gubitak istraživačkih partnerstava, finansiranja i prilika za doktorske studije.

„Već smo izgubili mnoga partnerstva“, dodala je.

Istovremeno, naglasila je da ne prestaje svaka saradnja s izraelskim institucijama.

Pet preostalih saradnji smatra se nepovezanim s ozbiljnim kršenjima ljudskih prava, dok četiri dodatna projekta navedena u bazi podataka EU CORDIS nisu klasifikovana kao institucionalna partnerstva, jer UGent ne sarađuje direktno s uključenim izraelskim partnerima.

Odluka je uslijedila nakon sastanka upravnog odbora i dolazi poslije rastućih kritika zbog kašnjenja u implementaciji procesa povlačenja koji je prvi put najavljen 2024. godine.