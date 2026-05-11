Belgijski ministar vanjskih poslova: Turska čuvar jugoistočnog krila evropskog kontinenta Prevot za Anadolu kaže da je Turska strateški partner, kao i druga najveća vojska NATO-a

Belgija smatra Tursku ključnim strateškim saveznikom NATO-a i čuvarom jugoistočnog krila evropskog kontinenta, rekao je u ponedjeljak za Anadolu belgijski ministar vanjskih poslova Maxime Prevot.

Odgovarajući na pitanja agencije Anadolu tokom brifinga za novinare u Istanbulu, Prevot je rekao da geopolitički položaj i vojne sposobnosti Turske čine je nezamjenjivim partnerom za Evropu i NATO.

"Vi ste čuvar jugoistočnog krila evropskog kontinenta. Naravno, smatramo da je Turska, kao druga najveća vojska unutar NATO-a, zaista strateški partner", rekao je.

Prevot je pohvalio dugoročna ulaganja Turske u odbranu, napominjući da je Ankara značajno povećala vojnu potrošnju u posljednjoj deceniji.

Njegove izjave uslijedile su nakon što je Anadolu pitala da li bi Turska mogla igrati veću ulogu u jačanju evropske odbrane u vrijeme kada američki predsjednik Donald Trump više puta spominje mogućnost smanjenja ili premještanja američkih trupa stacioniranih u Evropi.

Prevot je rekao da Belgija trenutno nije zabrinuta zbog mogućeg povlačenja američke vojske s kontinenta, dodajući da se o strateškoj preorijentaciji Washingtona raspravlja godinama.

"Već dugo znamo da SAD s pravom zamišlja drugačije organizovanje svog vojnog prisustva na evropskom kontinentu, uzimajući u obzir sve dijelove svijeta", rekao je.

"Mislim da bi se o nečemu takvom pregovaralo i razgovaralo s drugim vladama", dodao je.

Belgijski ministar je rekao da je njegova zemlja posvećena povećanju vojnih izdataka nakon što je prošle godine dostigla NATO-ovu referentnu vrijednost od dva posto BDP-a.

"Nastavit ćemo ulagati jer bismo željeli i dalje biti pouzdan partner unutar NATO-a", rekao je.

O odnosima Turske i EU, Prevot je rekao da Belgija podržava reviziju Carinske unije Turske i EU, tvrdeći da trenutni okvir više ne odražava današnje ekonomske realnosti.

"Nema smisla rješavati ekonomska pitanja 2026. godine ekonomskim okvirom od prije tri decenije", rekao je, misleći na sporazum potpisan 1996. godine.

Rekao je da se trenutni sporazum uglavnom fokusira na robu, a da pritom ne uspijeva adekvatno riješiti usluge i moderne mehanizme rješavanja sporova.

"To je velika prednost za Tursku, ali i za EU", rekao je Prevot, dodajući da bi Brisel i Ankara trebali brže i dalje djelovati kako bi ažurirali okvir.