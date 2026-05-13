Belgijski ministar odbrane: Turska i Ukrajina postavljaju primjer za promjenu metoda ratovanja Theo Francken je kazao da Turska i Ukrajina mijenjaju doktrinu NATO-a kroz napredak u dronovima, vještačkoj inteligenciji i inovacijama u odbrani

Belgijski ministar odbrane Theo Francken rekao je da Turska i Ukrajina predvode transformaciju modernog ratovanja kroz inovacije u tehnologiji dronova, vještačkoj inteligenciji i odbrambenim sistemima, tvrdeći da se druge zemlje moraju prilagoditi promjenjivoj prirodi sukoba slijedeći njihov primjer.

U razgovoru za Anadolu tokom ekonomske misije Belgije u Turskoj, Francken je rekao da se vojna doktrina NATO-a mijenja lekcijama koje proizlaze iz rata protiv Ukrajine i razvojem događaja u turskoj odbrambenoj industriji.

"Postoje dvije zemlje koje ovo zaista razumiju – Ukrajina i Turska. Sve ostale zemlje moraju slijediti", rekao je, misleći na promjenjivu prirodu ratovanja.

Francken je posjetu belgijske delegacije opisao kao najveću trgovinsku i ekonomsku misiju u historiji odnosa između dvije zemlje, napominjući da je tokom posjeta Istanbulu i Ankari održano više od 100 sastanaka s poduzetnicima i zvaničnicima.

Rekao je da su tokom putovanja potpisani brojni sporazumi i memorandumi, uključujući sporazume o saradnji u sektoru odbrane.

- Turska odbrambena industrija mijenja razmišljanje NATO-a -

Francken je istakao posjete turskim odbrambenim kompanijama, uključujući Baykar, kao i brodogradilištima koja proizvode vojna i civilna plovila.

"Imali smo sjajnu posjetu Baykar Technologiesu", rekao je, dodajući da turske kompanije koje se bave inovacijama, istraživanjem i razvojem, vještačkom inteligencijom, dronovima i sistemima za borbu protiv dronova pomažu u transformaciji strateškog pogleda NATO-a.

Opisujući turske odbrambene tehnologije kao zapanjujuće, Francken je rekao da su vježbe NATO-a i razvoj na bojnom polju u Ukrajini pokazali rastući značaj ratovanja dronovima.

"Moramo promijeniti i naš način borbe, jer u suprotnom drugi kontinuirano treniraju. Moramo biti spremni", rekao je.

Francken je istakao da je Belgija ubrzala vlastite napore za integraciju dronova, napominjući da je prvog generala u zemlji odgovornog za inovacije dronova imenovao prvog dana na dužnosti.

"Godinama nisu radili na tehnologiji dronova jer se smatrala neetičnom ili nemoralnom, ali sada to svi rade", rekao je.

"Ne možete stajati mirno, jer kada stojite mirno, gubite rat."

- Belgija traži saradnju s turskom odbrambenom industrijom -

Belgijski ministar je rekao da njegova zemlja trenutno radi na velikim projektima vezanim za dronove, uključujući program protiv dronova vrijedan više od milijardu dolara (oko 920 miliona eura).

Rekao je da je tenderski proces u toku i da se očekuje da će biti završen do kraja godine, dodajući da konzorciji koji učestvuju u projektu moraju uključivati ​​barem jednu belgijsku kompaniju.

"Postoji mnogo prilika i za turske kompanije", rekao je Francken.

"Vi ste daleko ispred, tako da moramo sustići i možemo mnogo naučiti od vas."

Francken je ukazao na postojeću odbrambenu saradnju između Turske i Belgije, uključujući projekte koji uključuju belgijskog proizvođača motora ABC i turske pomorske projekte, kao i saradnju na turskom programu borbenih tenkova sljedeće generacije.

- Desetine sporazuma potpisane tokom posjete -

Ministar je rekao da je 37 sporazuma i pisama o namjerama već potpisano u Istanbulu tokom posjete, a očekuju se dodatni dogovori u Ankari.

Među njima je i pismo o namjerama između belgijskog Ministarstva odbrane, turskog Ministarstva nacionalne odbrane i Predsjedništva odbrambene industrije koje pokriva saradnju u aktivnostima operativne obuke i naporima razminiranja u Hormuškom moreuzu i Crnom moru.

- Belgija podržava bližu saradnju Turske i EU -

O odnosima Turske i EU, Francken je rekao da Belgija podržava napore za modernizaciju Carinske unije između Turske i Evropske unije i podržava što brže uključivanje Ankare u mehanizam SAFE kredita EU.

"Trebamo vas i vi trebate nas, i zajedno možemo biti jači", rekao je, napominjući da politički sporovi unutar EU i dalje stvaraju prepreke.

- Pozivi na jedinstvo NATO-a uoči samita 2026. godine -

Govoreći o samitu NATO-a 2026. godine, koji će biti održan u Turskoj u Ankari, Francken je rekao da se nada da će se savez fokusirati na povećanje kapaciteta proizvodnje odbrane i industrijsku saradnju.

"Sve zemlje povećavaju troškove odbrane, uključujući Belgiju", rekao je, dodajući da je Belgija zabilježila povećanje troškova odbrane od 60 posto unutar NATO-a.

"Ali nije dovoljno imati novac", dodao je.

"Potrebni su vam i proizvodni kapaciteti, a to je jedan od najvećih izazova."

Francken je naglasio važnost jedinstva unutar NATO-a i pozvao na diplomatske napore kako bi se izbjegle podjele među saveznicima.

"Ujedinjeni stojimo, podijeljeni padamo", rekao je.

Prisjećajući se trenutaka s posjete, Francken je rekao da je jedno od najupečatljivijih iskustava bila vožnja patrolnim brodom po Bosforu, tokom koje je delegacija vidjela delfine dok je putovala prema Komandi za moreuz.

Rekao je da je tokom posjete proveo skoro sat vremena razgovarajući s kraljicom Mathilde, što je bio prvi put da je belgijska kraljica predvodila ekonomsku misiju u Turskoj.