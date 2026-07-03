Belgijska mornarica traži 1.000 regruta dok se planovi za proširenje flote ubrzavaju Mornarica planira proširenje za 13 brodova u okviru vladine strateške obrambene vizije

Belgijska mornarica ima za cilj regrutirati 1.000 novih pripadnika u naredne četiri godine, dok se priprema gotovo udvostručiti svoju flotu do 2033. godine, rekao je u petak zapovjednik mornarice.

U razgovoru za emiter RTL, admiral Tanguy Botman rekao je da belgijska mornarica trenutno upravlja s pet brodova s ​​oko 1.300 mornara, ali planira proširenje na 13 brodova u okviru vladine strateške obrambene vizije.

"Želio bih regrutirati 1.000 ljudi u naredne četiri godine kako bih imao modernu, otpornu i efikasnu mornaricu", rekao je.

Mornarica također proširuje saradnju sa školama i agencijama za zapošljavanje, uključujući Forem i Actiris, kako bi došla do mlađih kandidata.



"Cilj je zaista regrutirati mlade ljude, obučiti ih i pružiti im iskustvo i zanimljiv posao na brodu", dodao je.