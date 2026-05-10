Belgijska kraljica Mathilde posjetit će Tursku s delegacijom ekonomske misije

Belgijska kraljica Mathilde posjetit će Tursku u "ekonomskoj misiji" od 10. do 14. maja, zajedno s visokom delegacijom čiji je cilj jačanje bilateralne ekonomske i trgovinske saradnje, prema izvorima iz turskog Ministarstva vanjskih poslova.

Delegaciju koja prati kraljicu činit će belgijski zamjenik premijera i ministar vanjskih poslova Maxime Prevot, ministar odbrane Theo Francken, koji je također zadužen za vanjsku trgovinu, ministar i predsjednik regije glavnog grada Brisela Boris Dillies, ministar i predsjednik Flamanske regije Matthias Diependaele, potpredsjednik Valonske regije Pierre-Yves Jeholet, kao i 428 predstavnika privatnog sektora.

Očekuje se da će posjeta pokazati zajedničku spremnost obje zemlje da dalje jačaju veze između Turske i Belgije, koje su nedavno dobile na zamahu, posebno kroz diverzifikaciju područja saradnje i sveobuhvatno proširenje ekonomskih i trgovinskih odnosa.

U okviru misije, očekuje se istraživanje investicijskih i poslovnih mogućnosti u ključnim sektorima, uključujući energetiku, odbrambenu industriju, avijaciju, logistiku, zdravstvo i nauke o životu, bankarstvo, tehnologiju i digitalizaciju.

Očekuje se da će program također uključivati ​​posjete kompanijama, bilateralne sastanke i poslovne (B2B) kontakte između firmi iz dvije zemlje.

Tokom posjete planirano je i održavanje Tursko-belgijskog ekonomskog foruma, dok se očekuje potpisivanje međuvladinih sporazuma i dokumenata u oblastima odbrane, avijacije i socijalne sigurnosti, uz sporazume između predstavnika privatnog sektora.

Očekuje se da će misija također istaknuti dostignuća turske zajednice u Belgiji, koja je postala sastavni dio belgijskog društva i značajno doprinosi ekonomskom i društvenom životu zemlje.

Očekuje se da će se ministri koji učestvuju u delegaciji sastati sa svojim turskim kolegama, dok će delegacija također imati kontakte s raznim predstavnicima javnog i privatnog sektora u Istanbulu i Ankari.

- Odnosi Turske i Belgije -

Odnosi između Turske i Belgije, koji su tradicionalno ostali na pozitivnom nivou, dobili su dodatni zamah u svjetlu nedavnih regionalnih i globalnih dešavanja, a kontakti usmjereni na bližu saradnju su se povećali posljednjih godina.

Razgovori između dvije zemlje fokusirali su se na procjenu mogućnosti saradnje u oblastima za koje se očekuje da će oblikovati budućnost bilateralnih veza, uključujući ekonomiju i trgovinu, odbranu, energetiku i povezanost, a istovremeno jačaju saradnju unutar NATO-a i Evropske unije suočene sa zajedničkim izazovima.

Obim bilateralne trgovine između Turske i Belgije dostigao je 9,2 milijarde dolara u 2025. godini, uključujući 5 milijardi dolara turskog izvoza i 4,2 milijarde dolara uvoza.

Belgijske investicije u Turskoj iznosile su ukupno 9,3 milijarde dolara između 2002. i januara 2026. godine, dok su turske investicije u Belgiji iznosile 490 miliona dolara u istom periodu.

Oko 300.000 turskih građana koji žive u Belgiji služe kao važan most između dvije zemlje i daju značajan doprinos ekonomskom i društvenom životu Belgije.

- Posjete Belgijske ekonomske misije -

Posjete Belgije u okviru „Ekonomske misije“, koje se organizuju dva puta godišnje, smatraju se jednom od najznačajnijih inicijativa zemlje u oblasti ekonomske diplomatije sa snažnom političkom dimenzijom.

Misije obično uključuju niz događaja usmjerenih na ključne sektore bilateralnih ekonomskih odnosa sa zemljom domaćinom i imaju za cilj promovisanje konkretnih mogućnosti saradnje.

Belgija je prethodno organizovala posjetu Ekonomske misije Turskoj 2012. godine. Misiju je u to vrijeme predvodio kralj Filip, tadašnji prestolonasljednik, dok ga je kraljica Matilda pratila kao princeza Matilda.