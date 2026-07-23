Preliminarni podaci pokazuju da je 27. juna umrlo najmanje 650 ljudi, ali statističari upozoravaju da je prerano povezivati smrtnost s visokim temperaturama

Belgija tokom junskog toplotnog vala zabilježila jedan od najsmrtonosnijih dana u 21. stoljeću Preliminarni podaci pokazuju da je 27. juna umrlo najmanje 650 ljudi, ali statističari upozoravaju da je prerano povezivati smrtnost s visokim temperaturama

Belgija je tokom junskog toplotnog vala zabilježila jedan od najvećih dnevnih brojeva umrlih u 21. stoljeću, pokazuju preliminarni podaci o smrtnosti koje je u četvrtak objavio belgijski državni zavod za statistiku Statbel.

Prema objavljenim podacima, 27. juna umrlo je oko 650 osoba, a dan kasnije 640, što ove datume svrstava među najsmrtonosnije u ovom stoljeću.

Veći ili sličan broj umrlih zabilježen je jedino 8. i 10. aprila 2020. godine, u vrijeme pandemije COVID-19, kada su evidentirana 641, odnosno 675 smrtnih slučajeva.

Preliminarni podaci odnose se na juni ove godine, kada je, prema podacima Kraljevskog meteorološkog instituta, u mjestu Uccle u regiji Brisel-glavni grad od 17. do 28. juna trajao toplotni val.

Statbel navodi da je u Belgiji tokom juna zabilježeno ukupno 9.741 smrtnih slučajeva, od čega 5.351 u Flandriji, 3.582 u Valoniji i 808 u regiji Brisel-glavni grad.

Agencija je saopćila da su podaci zasnovani na izvodu iz Nacionalnog registra od 18. jula i obuhvataju smrtnost od svih uzroka.

Statbel naglašava da su objavljeni podaci preliminarni te da se na osnovu njih ne može zaključiti da je došlo do povećane smrtnosti niti utvrditi uzročno-posljedična veza s toplotnim valom.

Za procjenu eventualne povećane smrtnosti potrebne su dodatne analize koje će uzeti u obzir očekivanu smrtnost, starosnu strukturu stanovništva, zdravstveno stanje, lokalne okolnosti i poređenje s prethodnim godinama.

Konačni podaci o smrtnosti i broju stanovnika za 2026. godinu očekuju se sredinom 2027. godine.