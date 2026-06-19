Temperature do 35 stepeni, meteorolozi upozoravaju na obilne padavine, jak vjetar i grad u pojedinim dijelovima zemlje

Belgija izdala narandžasta upozorenja zbog vrućina i jakih oluja Temperature do 35 stepeni, meteorolozi upozoravaju na obilne padavine, jak vjetar i grad u pojedinim dijelovima zemlje

Belgijski Kraljevski meteorološki institut (KMI) izdao je u petak narandžasta upozorenja zbog visokih temperatura i mogućih jakih grmljavinskih oluja, dok se očekuje da živa u termometrima poraste do 35 stepeni Celzijusa.

Prema saopćenju KMI-ja, tokom dana će u Belgiji vladati vruće i sparno vrijeme, s temperaturama između 30 i 35 stepeni.

Meteorolozi upozoravaju da bi izolovane oluje koje se očekuju u poslijepodnevnim satima mogle prerasti u jake nevremenske sisteme, donoseći kratkotrajne, ali intenzivne pljuskove, snažne udare vjetra i pojavu krupnog grada.

Narandžasto upozorenje za grmljavinske oluje na snazi je u Briselu od 19 sati do 2 sata ujutro u subotu, dok upozorenje na visoke temperature ostaje aktivno do ponedjeljka navečer.

KMI upozorava na moguću lokalnu materijalnu štetu usljed obilnih padavina, jakih udara vjetra i grada, pri čemu su najugroženiji centralni i zapadni dijelovi zemlje.

Prema prognozama, tokom noći se očekuje smirivanje vremenskih prilika, dok bi topli vremenski uslovi mogli potrajati i tokom naredne sedmice.