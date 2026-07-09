Genocid nije statistika, to su prekinuti ljudski životi, ljudi sa imenima, porodicama i snovima, rekao je predsjedavajući Predsjedništva BiH

Bećirović u UN-u: Sjećanje na genocid u Srebrenici temelj istine, pravde i prevencije Genocid nije statistika, to su prekinuti ljudski životi, ljudi sa imenima, porodicama i snovima, rekao je predsjedavajući Predsjedništva BiH

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović poručio je u četvrtak u obraćanju Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da je usvajanje Rezolucije o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine „trijumf istine i korak prema pravdi“, naglašavajući važnost očuvanja kulture sjećanja i borbe protiv negiranja genocida.

Bećirović je istakao da su najviši sudovi UN-a, uključujući Međunarodni sud pravde i Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, pravosnažnim presudama potvrdili da je u Srebrenici počinjen genocid nad Bošnjacima.

„Genocid nije statistika, to su prekinuti ljudski životi, ljudi sa imenima, porodicama i snovima“, rekao je Bećirović, podsjećajući na stradanje djece i patnju majki koje nikada nisu dočekale svoje najmilije.

Naglasio je da države koje se suočavaju s vlastitom prošlošću pokazuju odgovornost prema budućnosti, dok negiranje sudski utvrđenih činjenica vodi ka nestabilnosti i produbljivanju mržnje.

Bećirović je upozorio da je negiranje genocida „anticivilizacijski čin“ i pozvao na zaštitu integriteta međunarodnog prava i autoriteta međunarodnih institucija.

Govoreći o značaju obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici, istakao je da taj datum ima i preventivnu dimenziju, naglašavajući da sprečavanje genocida počinje kroz obrazovanje, kulturu sjećanja i borbu protiv govora mržnje i diskriminacije.

„Bez istine nema povjerenja, a bez pravde nema pomirenja“, rekao je Bećirović.

On je poručio da ideologije koje su dovele do genocida nisu pobijedile, ističući ulogu Majki Srebrenice i međunarodnih sudova u očuvanju istine i pravde.

Na kraju obraćanja naglasio je da sjećanje na Srebrenicu nije samo dug prema žrtvama, već i odgovornost prema budućim generacijama, koje moraju učiti činjenice zasnovane na dokazima i sudskim presudama.

- Genocid u Srebrenici -

Pripadnici Vojske Republike Srpske i njihovi pomagači su nakon pada Srebrenice 11. jula 1995. godine ubili više od 8.000 bošnjačkih muškaraca u nizu masovnih pogubljenja.

U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari do sada je ukopano 6.765 žrtava genocida, dok je 250 žrtava ukopano u mjesnim mezarjima po odluci članova porodica.

Za više od hiljadu žrtava genocida u Srebrenici još uvijek se traga.

Međunarodni sud pravde u Hagu donio je 2007. godine presudu u kojoj se konstatira da je jula 1995. godine u Srebrenici, koja je tada bila zaštićena zona UN, Vojska Republike Srpske (VRS) počinila genocid.

Haški tribunal, Sud Bosne i Hercegovine te pravosuđa u Srbiji i Hrvatskoj do sada su za genocid i ratne zločine osudili ukupno 54 osobe na 781 godinu i pet doživotnih kazni zatvora. Na doživotne zatvorske kazne osuđeni su, među ostalim, ratni predsjednik RS i komandant vojske tog entiteta, Radovan Karadžić i Ratko Mladić.