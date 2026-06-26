Poljski premijer potvrdio podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine te njenim evropskim i evroatlantskim integracijama

Bećirović i Tusk razgovarali o jačanju saradnje i evropskom putu BiH Poljski premijer potvrdio podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine te njenim evropskim i evroatlantskim integracijama

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se u Gdanjsku s premijerom Republike Poljske Donaldom Tuskom, a u fokusu razgovora bili su unapređenje bilateralnih odnosa, evropske i evroatlantske integracije BiH te aktuelni sigurnosno-politički izazovi.

Kako je saopćeno iz Kabineta predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, Bećirović je istakao da Bosna i Hercegovina i Poljska ove godine obilježavaju 30 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa, naglasivši da dvije prijateljske države nemaju otvorenih pitanja te da postoji prostor za dodatno jačanje političke, ekonomske i sigurnosne saradnje.

On je posebno ukazao na potrebu intenziviranja bilateralnih kontakata na visokom nivou kao i unapređenja saradnje u oblastima energetike, poljoprivrede, investicija, turizma i komunikacijske povezanosti.

Bećirović je zahvalio Poljskoj na doprinosu koji njene oružane snage, kao članica NATO-a, pružaju u okviru misije ALTHEA i snaga EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, ističući da BiH ostaje čvrsto opredijeljena za punopravno članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u.

Tokom razgovora naglasio je da je BiH ostvarila značajan napredak na evropskom i evroatlantskom putu, ali da taj proces blokiraju čelnici entiteta Republika Srpska koji, kako je naveo, svoju politiku usklađuju s Moskvom, a ne s Briselom. Dodao je da njihovo djelovanje ugrožava Dejtonski mirovni sporazum, mir i stabilnost te ocijenio opravdanim sankcije koje je Poljska uvela bivšem predsjedniku entiteta RS.

Bećirović je također istakao potrebu jačanja otpornosti državnih institucija i intenzivnije saradnje evropskih partnera u suprotstavljanju prijetnjama destruktivnih snaga.

Premijer Poljske Donald Tusk ponovio je podršku nezavisnosti, suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine te poručio da Poljska ostaje posvećena jačanju saradnje s BiH i podršci stabilnosti, sigurnosti i demokratskom razvoju Zapadnog Balkana.