Bećirović: Demokratija je pod napadom, hibridne prijetnje ugrožavaju BiH i Evropu Predsjedavajući Predsjedništva BiH upozorio na dezinformacije, cyber napade i strano uplitanje

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović upozorio je u ponedjeljak u Jerevanu da su demokratske institucije u Evropi i BiH izložene hibridnim prijetnjama, poručivši da “demokratija nije ugrožena – ona je napadnuta”.

Govoreći na okruglom stolu u okviru Evropske političke zajednice, Bećirović je rekao da nedemokratski akteri “planskim, organiziranim i otvorenim” djelovanjem potkopavaju povjerenje građana u institucije i demokratske procese.

On je upozorio da Bosna i Hercegovina ima “gorko iskustvo” sa propagandom koja, kako je naveo, prethodi nasilju, te da hibridne prijetnje u njegovoj zemlji uključuju dezinformacije, cyber napade, političke manipulacije i pokušaje blokade evropskih i evroatlantskih integracija.

Bećirović je rekao da su te aktivnosti posebno intenzivirane u izbornoj 2026. godini, uz širenje lažnih vijesti, manipulaciju društvenim mrežama, korištenje vještačke inteligencije za falsifikate i jačanje polarizirajućih narativa.

On je naveo da se, prema njegovim riječima, značajan dio tih operacija vodi izvan granica BiH, te se pozvao na ranije izvještaje Evropskog parlamenta koji upozoravaju na “maligni utjecaj” Rusije u regionu i kroz entitet Republika Srpska.

Kao odgovor na hibridne prijetnje, Bećirović je poručio da je potrebno tretirati strano uplitanje kao sigurnosnu prijetnju, jačati zaštitu kritične infrastrukture i osigurati međunarodni nadzor nad izbornim procesima.

On je također ocijenio da bi “najbolji odgovor” na sigurnosne i hibridne izazove u BiH bilo članstvo u NATO-u, ističući da bi to doprinijelo odvraćanju prijetnji u regionu.

“Neutralnost znači saučesništvo u napadu na demokratske vrijednosti. Bosna i Hercegovina nije neutralna”, rekao je Bećirović.