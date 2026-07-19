Bayraktar TB3, jedna od simboličnih platformi LBA Systemsa, zajedničkog poduzeća Baykara i Leonarda, u procesu ulaska na evropsko tržište, također će biti izložen na sajmu

Baykar i Leonardo predstavljaju zajedničko djelovanje borbenih aviona s posadom i bespilotnih letjelica Bayraktar TB3, jedna od simboličnih platformi LBA Systemsa, zajedničkog poduzeća Baykara i Leonarda, u procesu ulaska na evropsko tržište, također će biti izložen na sajmu





Baykar i Leonardo, vodeće kompanije u globalnoj odbrambenoj i zrakoplovnoj industriji, podijelit će sa svjetskom javnošću napredak koji su postigli u svom radu na zajedničkom djelovanju borbenih aviona s posadom i bespilotnih letjelica, javlja Anadolu.

Baykar i Leonardo će poduzeti važnu aktivnost na Farnborough Airshowu, jednom od najstarijih svjetskih sajmova zrakoplovstva i odbrane, koji će sutra početi u Engleskoj.

Dvije kompanije će sutra održati informativni sastanak u okviru sajma.



Na dnevnom redu sastanka će biti ispitivanja "timskog rada s posadom i bespilotnom letjelicom" koja dva partnera provode u Turskoj koristeći platforme M-346 i Bayraktar KIZILELMA.



Baykar i Leonardo će s učesnicima podijeliti ključne rezultate dobijene dok prelaze na sljedeću fazu testiranja i planirane aktivnosti za naredni period.

Na sajmu će također biti izložena bespilotna letjelica Bayraktar TB3. Odlikuje se sposobnošću polijetanja i slijetanja s kratkih pista, a Bayraktar TB3 je također jedna od simboličnih platformi u zajedničkom poduhvatu Baykara i Leonarda, LBA Systems, prilikom njihovog ulaska na evropsko tržište.



Izložba Bayraktar TB3 će pokazati da saradnja između dvije kompanije u oblasti bespilotnih zračnih sistema nije ograničena samo na eksperimentalne studije, već je podržana i konkretnim i gotovo proizvodnim platformama.

Izbor dvije kompanije za jedan od najvažnijih svjetskih sajmova avijacije za ove aktivnosti nosi stratešku poruku globalnoj odbrambenoj industriji i saveznicima NATO-a.

Partnerstvo, najavljeno u Farnboroughu, smatra se ključnom komponentom evropskih napora da brzo unaprijedi svoje kapacitete u oblasti bespilotnih zračnih sistema i timskog rada između posade i bespilotnih letjelica, te će pružiti priliku za direktno komuniciranje opipljivog napretka i predstavnicima industrije i potencijalnim kupcima.

- Ujedinjenje mogućnosti za naprednije platforme -

Partnerstvo između Baykara i Leonarda počelo je memorandumom o razumijevanju potpisanim u Rimu u martu 2025. godine. Formalni sporazum o zajedničkom ulaganju potpisan je na Pariskom aeromitingu u junu 2025. godine.



Zajedničko ulaganje LBA Systems ima za cilj projektovanje, razvoj, proizvodnju i podršku bespilotnih zračnih sistema i djeluje kao ravnopravno partnerstvo sa sjedištem u Italiji.

Ovo partnerstvo ima za cilj da bude pionir u razvoju koji će oblikovati budućnost bespilotnih letjelica.

Baykar se fokusira na projektovanje i razvoj naprednih bespilotnih platformi, dok Leonardo pruža najsavremenije elektronske sisteme i korisne terete, implementira saradnju između posade i bespilotnih letjelica i mogućnosti roja, te učestvuje u aktivnostima kvalifikacije/certifikacije.