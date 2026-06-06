Bahreinska vojska: Uništene rakete i dronovi ispaljeni iz Irana

Safiye Karabacak
06. juni 2026.•Ažuriranje: 06. juni 2026.
ISTANBUL (AA) - Bahreinska vojska objavila je da su neutralizirane tri rakete i nekoliko bespilotnih letjelica ispaljenih iz Irana, javlja Anadolu.
U pisanoj izjavi Glavne komande Bahreinskih odbrambenih snaga navodi se da Iran nastavlja svoje "gnusne napade raketama i bespilotnim letjelicama i neprijateljski pristup" usmjerene na civile u Bahreinu.
U izjavi se navodi da su sistemi protivzračne odbrane Bahreinskih odbrambenih snaga, s nepokolebljivom odlučnošću i visokom borbenom gotovošću, uspješno presreli i uništili tri rakete i nekoliko bespilotnih letjelica.
U izjavi se dodaje da su sve jedinice na najvišem nivou pripravnosti i potpuno spremne za odbranu zemlje, te se pozivaju svi da budu oprezni i izbjegavaju prilazak ili dodirivanje sumnjivih predmeta koji su rezultat ostataka iranskih napada.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina ranije je objavilo da su u zemlji aktivirane sirene.