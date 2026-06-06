- Bahreinske odbrambene snage saopćile su da su njihovi sistemi protivzračne odbrane presreli i uništili tri rakete i nekoliko bespilotnih letjelica ispaljenih iz Irana, uz tvrdnje o napadima na civile i pojačanu pripravnost svih jedinica

Bahreinska vojska: Uništene rakete i dronovi ispaljeni iz Irana - Bahreinske odbrambene snage saopćile su da su njihovi sistemi protivzračne odbrane presreli i uništili tri rakete i nekoliko bespilotnih letjelica ispaljenih iz Irana, uz tvrdnje o napadima na civile i pojačanu pripravnost svih jedinica

ISTANBUL (AA) - Bahreinska vojska objavila je da su neutralizirane tri rakete i nekoliko bespilotnih letjelica ispaljenih iz Irana, javlja Anadolu.

U pisanoj izjavi Glavne komande Bahreinskih odbrambenih snaga navodi se da Iran nastavlja svoje "gnusne napade raketama i bespilotnim letjelicama i neprijateljski pristup" usmjerene na civile u Bahreinu.

U izjavi se navodi da su sistemi protivzračne odbrane Bahreinskih odbrambenih snaga, s nepokolebljivom odlučnošću i visokom borbenom gotovošću, uspješno presreli i uništili tri rakete i nekoliko bespilotnih letjelica.

U izjavi se dodaje da su sve jedinice na najvišem nivou pripravnosti i potpuno spremne za odbranu zemlje, te se pozivaju svi da budu oprezni i izbjegavaju prilazak ili dodirivanje sumnjivih predmeta koji su rezultat ostataka iranskih napada.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina ranije je objavilo da su u zemlji aktivirane sirene.