Bahrein saopćio da su iranski dronovi pogodili njegovu teritoriju u ranim jutarnjim satima u subotu Ministarstvo vanjskih poslova Bahreina osudilo napad, navodeći da je izveden s više iranskih dronova

ISTANBUL (AA) – Bahrein je u subotu saopćio da je njegova teritorija bila meta napada iranskih dronova, ocijenivši to kao očigledno kršenje njegovog suvereniteta i međunarodnog prava.

Ministarstvo vanjskih poslova Bahreina, u saopćenju koje je prenijela novinska agencija BNA, osudilo je napad, navodeći da je u njemu učestvovao veći broj iranskih dronova, bez navođenja tačne lokacije ili prirode mete.

Ministarstvo je saopćilo da je incident u ranim jutarnjim satima ugrozio živote civila i potkopao regionalne napore za deeskalaciju tenzija, potvrdivši puno i legitimno pravo Maname da brani svoj suverenitet te pozvalo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija da pozove Teheran na odgovornost.

Napad je uslijedio nekoliko sati nakon što su Sjedinjene Američke Države saopćile da su njihove snage kasno u petak izvele udare na iranske položaje s projektilima, bespilotnim letjelicama i radarskim sistemima, optuživši Teheran da je gađao trgovački brod koji je prolazio kroz Hormuški moreuz.

Nedugo zatim, iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopćio je da su njegove pomorske snage gađale američke vojne položaje širom regije kao odgovor na američke napade na jug Irana, uz upozorenje da će uslijediti oštar odgovor ukoliko dođe do daljnje eskalacije.

Ova dešavanja dolaze uprkos Islamabadskom memorandumu o razumijevanju postignutom između Teherana i Washingtona uz posredovanje Pakistana, koji je stupio na snagu 18. juna nakon što su ga elektronski potpisali iranski predsjednik Masoud Pezeshkian i američki predsjednik Donald Trump.