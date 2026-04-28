Bahrein osudio pet osoba na doživotni zatvor zbog "saradnje" s Iranskom revolucionarnom gardom Sud je osudio optužene u dva slučaja

Visoki krivični sud Bahreina osudio je u utorak pet osoba na doživotni zatvor zbog optužbi za saradnju s Iranskom revolucionarnom gardom (IRGC), javlja Anadolu.

Glavni tužilac Tužilaštva za terorističke zločine rekao je da je sud donio presude u dva odvojena slučaja koja uključuju navodnu saradnju sa stranim subjektima, objavila je državna novinska agencija BNA.

Prema navodima te agencije, šest optuženih je optuženo u dva slučaja, uključujući dva afganistanska državljanina i četiri državljanina Bahreina, za saradnju s IRGC-om radi izvršenja "neprijateljskih djela protiv Bahreina i nanošenja štete njenim interesima".

Sud je osudio pet optuženih na doživotni zatvor, a jednog oslobodio te naredio deportaciju afganistanskih optuženika nakon što odsluže kazne, saopštila je agencija.

U prvom slučaju, jedan afganistanski optuženik optužen je za obavljanje obavještajnih zadataka koji su se sastojali od "praćenja i fotografisanja vitalnih i važnih objekata unutar zemlje i prikupljanja informacija o njima".

Također je optužen za regrutovanje drugog afganistanskog optuženika da pomogne u tim aktivnostima.

U drugom slučaju, novinska agencija je objavila da je IRGC regrutovao bahreinskog optuženika koji je bjegunac u Iranu, koji je zatim regrutovao još tri Bahreinca da sprovedu planove iranskih snaga.

Agencija je saopćila da su optuženima dodijeljeni zadaci usmjereni na narušavanje nacionalne sigurnosti, uključujući nadzor, praćenje i fotografisanje vitalnih objekata i prikupljanje informacija.

U ponedjeljak je Bahrein oduzeo državljanstvo 69 osoba zbog onoga što je opisao kao "hvaljenje iranskih napada".

Bahrein i druge arapske zemlje bile su meta iranskih raketnih i napada dronovima kao odgovor na izraelske i američke napade na Teheran između 28. februara i 8. aprila.

Iran je saopćio da je ciljao američke interese u regiji, iako su neki napadi pogodili civilne i vitalne lokacije, uzrokujući žrtve i štetu.