Bahrein osudio 12 osoba na po 10 godina zatvora zbog podrške iranskim napadima Sud naveo da su optuženi širili lažne vijesti i podržavali napade putem društvenih mreža

Visoki krivični sud Bahreina osudio je u ponedjeljak 12 osoba na po 10 godina zatvora u odvojenim slučajevima zbog pružanja podrške iranskim napadima na tu zaljevsku zemlju.

Optuženi su, kako je saopćio sud u izjavi koju je prenijela državna novinska agencija BNA, „počinili krivična djela podržavanja, podsticanja i odobravanja gnusnih iranskih terorističkih napada na Kraljevinu Bahrein, pribavljanja i objavljivanja zabranjenih vitalnih podataka, fotografisanja zabranjenih lokacija, kao i širenja lažnih vijesti i glasina putem društvenih mreža tokom brutalne iranske agresije“.

Istragom su identifikovane osobe osumnjičene za ove radnje, nakon čega je tužilaštvo pokrenulo postupak protiv njih, navodi agencija.

Tužitelji su ispitali osumnjičene, saslušali svjedoke i naložili forenzička vještačenja zaplijenjenih elektronskih uređaja, čiji su rezultati, kako se dodaje, potvrdili da su optuženi počinili djela koja im se stavljaju na teret.

Regionalne tenzije eskalirale su krajem februara nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli zračne napade na Iran, u kojima je poginulo više od 3.000 ljudi. Kao odgovor, Iran je izveo napade na zemlje Zaljeva, uključujući Bahrein, kao i na Izrael, te ograničio prolaz kroz Hormuški moreuz.

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je objavio da je postignut sporazum s Iranom o obustavi sukoba na svim frontovima, uključujući Liban, ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza i ukidanju američke pomorske blokade iranskih luka.