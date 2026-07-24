Sa vama smo na ovom putu i možete nastaviti da računate na nas na svakom koraku, rekao je Babiš, dodajući da je Crna Gora spremna za članstvo i da je vrijeme da postane dio EU

Babiš u Pragu ugostio Spajića: Ulazak Crne Gore ojačaće EU, otvaranje ambasade u Pragu do kraja godine Sa vama smo na ovom putu i možete nastaviti da računate na nas na svakom koraku, rekao je Babiš, dodajući da je Crna Gora spremna za članstvo i da je vrijeme da postane dio EU

Premijer Češke Andrej Babiš ugostio je u petak u Pragu premijera Crne Gore Milojka Spajića, poručivši da bi članstvo Crne Gore kao 28. države dodatno ojačalo Evropsku uniju i donijelo obostrane koristi.

Na sastanku održanom u Vili Kramar, dvojica lidera potvrdila su da je zajednički cilj ulazak Crne Gore u EU do 2028. godine. Ocijenjeno je da bi ta zemlja, u trenutku pristupanja, bila spremna da ravnopravno učestvuje među najrazvijenijim evropskim državama i doprinese jačanju Unije.

„Sa vama smo na ovom putu i možete nastaviti da računate na nas na svakom koraku“, rekao je Babiš, dodajući na konferenciji za medije da je Crna Gora spremna za članstvo i da je vrijeme da postane dio EU.

On je istakao i da iskustvo premijera Spajića iz poslovnog sektora predstavlja važnu prednost u vođenju politike, ocjenjujući njegovu vladu kao kompetentnu i usmjerenu na rezultate.

Spajić je naglasio da završnica pregovora s EU predstavlja priliku za dodatno jačanje bilateralnih odnosa dvije zemlje, posebno u oblasti odbrane i ekonomije.

Tokom susreta potpisan je implementacioni ugovor u okviru sporazuma o saradnji u oblasti odbrane, koji predviđa modernizaciju crnogorskog odbrambenog sistema kroz nabavku opreme i korištenje češke ekspertize.

„Efikasna saradnja administracija dovela je do brze konkretizacije ove saradnje i vrlo smo zahvalni zbog toga. Ekonomija je šansa za dodatno povezivanje i zbližavanje, zato se radujemo novim projektima sa Češkom“, rekao je Spajić.

Sagovornici su istakli i značaj Crnogorsko-češkog biznis foruma, kao i sezonskih direktnih avio-linija između Podgorice i Praga, Tivta i Praga, te Tivta i Brna, koje doprinose boljoj povezanosti građana i privrede.

Spajić je izrazio očekivanje da će se saradnja dodatno razvijati, uz planove za proširenje avio-saobraćaja i tokom zimskog perioda.

Na sastanku je zaključeno i da će otvaranje ambasade Crne Gore u Pragu, planirano do kraja godine, predstavljati važan korak ka jačanju ukupnih odnosa dvije zemlje.