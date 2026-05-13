B9 i nordijski saveznici: Rusija ostaje najznačajnija sigurnosna prijetnja NATO-u

Şeyma Erkul Dayanç
13 Maj 2026•Ažuriranje: 13 Maj 2026
Lideri Bukureštanske devetke (B9) i nordijskih saveznika NATO-a izjavili su u srijedu da Rusija ostaje najznačajnija, dugoročna i direktna prijetnja savezu, naglašavajući potrebu za jačanjem kolektivne odbrambene pozicije NATO-a duž njegovog istočnog krila.
U zajedničkom saopštenju izdatom nakon samita u Bukureštu, lideri su rekli: "Rusija jeste i ostat će najznačajnija, dugoročna i direktna prijetnja sigurnosti saveznika."
U saopštenju se dodaje da se NATO mora fokusirati na ključni zadatak kolektivne odbrane, uključujući i kroz robusnu prednju odbrambenu poziciju u svjetlu trenutnog sigurnosnog okruženja.
Sastanak je okupio lidere iz grupe B9 i nordijskih saveznika, zajedno sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Rutteom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.
SAD je također učestvovao kao posmatrač.
Lideri su rekli da saveznici povećavaju ulaganja u odbranu i napore u podjeli tereta dok članice NATO-a rade na cilju trošenja pet posto bruto domaćeg proizvoda na odbranu.
Također su se obavezali da će ojačati vojnu mobilnost, sisteme raketne odbrane i infrastrukturu NATO-a na istočnom krilu, uključujući proširenje sistema cjevovoda za gorivo saveza.
Grupa je također potvrdila podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine, istovremeno podržavajući euroatlantske težnje Kijeva i nastavak vojne pomoći.
"Snažno potvrđujemo našu nepokolebljivu podršku Ukrajini", navodi se u saopštenju, dodajući da je podrška Kijevu također "ulaganje u našu vlastitu sigurnost".
Lideri su također izrazili podršku mirovnim naporima koje predvodi SAD u vezi s Ukrajinom i pozvali na povećan pritisak na Rusiju da se uključi u pregovore o okončanju rata.
Također su izrazili zabrinutost zbog događaja na Bliskom istoku i podržali napore za zaštitu slobode plovidbe u Hormuškom moreuzu.
Sljedeći samit B9 i nordijskih saveznika održat će se u Poljskoj.