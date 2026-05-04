Azerbejdžanski predsjednik optužio Evropski parlament za sabotiranje mirovnog procesa s Armenijom Armenski premijer kaže da se nada posjeti Azerbejdžan na samitu Evropske političke zajednice (EPC) 2028. godine

Azerbejdžanski predsjednik Ilham Aliyev u ponedjeljak je optužio Evropski parlament za sabotiranje mirovnog procesa između Azerbejdžana i Armenije.

Obraćajući se 8. samitu Evropske političke zajednice (EPC) u Jerevanu putem video veze, Aliyev je rekao da je Evropski parlament u proteklih pet godina usvojio 14 rezolucija koje sadrže uvredljiv jezik usmjeren prema Bakuu.

"Ovo tijelo, umjesto da podržava mirovni proces, efektivno se bavi njegovim sabotiranjem. Od maja 2021. do 30. aprila 2026. godine, Evropski parlament je usvojio 14 rezolucija punih uvredljivih formulacija protiv Azerbejdžana. Zamislite samo - 14 rezolucija u pet godina - svojevrsna opsesija. A posljednja je usvojena prije samo četiri dana", izjavio je Aliyev.

Aliyev je rekao da je azerbejdžanski parlament 1. maja odlučio da obustavi saradnju sa Evropskim parlamentom u svim sferama i pokrene procedure za prekid članstva u Parlamentarnoj skupštini Euronest.

Azerbejdžansko ministarstvo vanjskih poslova je 1. maja pozvalo ambasadoricu EU u Bakuu Marianu Kuyuncic kojoj je uručena protestna nota u vezi sa rezolucijom Evropskog parlamenta o podršci demokratskoj otpornosti u Armeniji.



Ministarstvo je navelo da odredbe rezolucije iskrivljuju stvarnost, protivrječe principima objektivnosti, kao i obavezama poštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta država.

Armenski premijer Nikol Pashinyan je izrazio nadu da će posjetiti Azerbejdžan 2028. godine kako bi učestvovao na sljedećem samitu EPC-a.

"Nadam se da ću imati priliku da posjetim Azerbejdžan 2028. godine radi samita EPC-a", rekao je Pashinyan tokom okupljanja u Jerevanu.

Pashinyan je napomenuo da su Armenija i Azerbejdžan međusobno podržali kandidature za domaćine budućih samita EPC-a.

Komentarišući izjave Aliyeva, naglasio je da je to prvi put da je azerbejdžanski predsjednik učestvovao na događaju održanom u Armeniji, čak i putem videokonferencije.

Dodao je da su samiti EPC-a odigrali važnu ulogu u olakšavanju kontakata između rukovodstava Armenije i Turske.

"Moj prvi bilateralni sastanak s turskim predsjednikom održan je upravo na marginama prvog samita EPC-a u Pragu. A sada je potpredsjednik Turske ovdje da učestvuje na samitu EPC-a i postao je prvi turski potpredsjednik koji je posjetio Armeniju", rekao je Pashinyan.