lham Alijev kazao da "nema potrebe" braniti Armeniju, naglašavajući da je Azerbejdžan "postigao ono što smo željeli"

Azerbejdžanski predsjednik kritizirao granične posmatrače EU-a, rekavši da se ponašaju "kao da brane Armeniju od nas" lham Alijev kazao da "nema potrebe" braniti Armeniju, naglašavajući da je Azerbejdžan "postigao ono što smo željeli"

Azerbejdžanski predsjednik u nedjelju je kritizirao posmatrače Evropske unije stacionirane duž granice s Armenijom, rekavši da se ponašaju "kao da brane Armeniju od nas".

Prema predsjedničkoj pres službi, Ilham Alijev je rekao da "nema potrebe" braniti Armeniju od Azerbejdžana, naglašavajući da "smo postigli ono što smo željeli" u graničnim sukobima od prije nekoliko godina.

"Rekao sam tada da ako ispalimo i jedan metak... neće im ostati ni traga. Ali, oni se ponašaju kao da brane Armeniju od nas", rekao je tokom sastanka s porodicama u Zangilanu u regiji Karabah, koja je od 2020. do 2023. godine oslobođena od skoro tri decenije armenske okupacije.

Podvukao je da Baku „nema namjeru uništiti Armeniju ili je lišiti nezavisnosti“.

„Predstavljanje sebe kao lažnih heroja na ovom događaju u Armeniji - govoreći da su 'zaustavili Azerbejdžan, inače bi ovaj agresivni Azerbejdžan uništio Armeniju' - je besmislica. Nikada nismo imali, nemamo i nećemo imati takve namjere, osim ako se ne počine daljnje provokacije“, rekao je.

Alijev je upozorio na ono što je opisao kao antiazerbejdžanske snage unutar armenske političke sfere, rekavši da bi obnovljene provokacije mogle destabilizirati regiju.

Armenija i Azerbejdžan vodili su niz prekograničnih ratova od kraja 1980-ih, uključujući i posljednji 2023. godine, kada je Baku oslobodio svoju teritoriju Karabah.

U januaru 2023. godine osnovano je Vijeće EU s ciljem osiguranja pograničnih područja Armenije i "osiguravanja okruženja koje pogoduje naporima za normalizaciju između Armenije i Azerbejdžana uz podršku EU-a".