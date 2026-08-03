Prema saopćenju Državne migracione službe Azerbejdžana, odluka se odnosi na nosioce običnih pasoša iz Bosne i Hercegovine i Republike Singapur i važit će od 1. augusta 2026. do 1. augusta 2027.

Azerbejdžan ukinuo vize za turiste iz Bosne i Hercegovine Prema saopćenju Državne migracione službe Azerbejdžana, odluka se odnosi na nosioce običnih pasoša iz Bosne i Hercegovine i Republike Singapur i važit će od 1. augusta 2026. do 1. augusta 2027.

Vlasti Azerbejdžana uvele su privremeni bezvizni režim za državljane Bosne i Hercegovine i Singapura koji putuju u turističke svrhe, s ciljem jačanja saradnje i promocije turizma.

Prema saopćenju Državne migracione službe Azerbejdžana, odluka se odnosi na nosioce običnih pasoša iz Bosne i Hercegovine i Republike Singapur i važit će od 1. augusta 2026. do 1. augusta 2027. godine.

Tokom tog perioda, putnici iz ovih zemalja moći će ući u Azerbejdžan bez vize do tri puta, uz maksimalan boravak od 30 dana po posjeti.

Iz Migracione službe podsjećaju da strani državljani koji borave duže od 15 dana moraju izvršiti prijavu boravišta u skladu s važećim zakonima.

Također je navedeno da strani državljani koji ispunjavaju zakonske uslove mogu podnijeti zahtjev za produženje privremenog boravka ili dobivanje dozvole za privremeni boravak prije isteka odobrenog perioda, bilo lično u ASAN servis centrima ili elektronski putem zvanične web stranice Migracione službe.