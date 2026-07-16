Ilham Aliyev izrazio uvjerenje da će posjeta palestinskog premijera Azerbejdžanu ojačati odnose, navodi se u saopćenju

Azerbejdžan podržava uspostavu palestinske države s Istočnim Jerusalemom kao glavnim gradom Ilham Aliyev izrazio uvjerenje da će posjeta palestinskog premijera Azerbejdžanu ojačati odnose, navodi se u saopćenju

Predsjednik Azerbejdžana Ilham Aliyev u četvrtak je izrazio podršku svoje zemlje uspostavi „nezavisne i suverene“ palestinske države s Istočnim Jerusalemom kao njenim glavnim gradom.

U saopćenju azerbejdžanskog predsjedništva navodi se da je Aliyev to rekao tokom sastanka s palestinskim premijerom Mohammedom Mustafom, pri čemu je izrazio uvjerenje da će njegova posjeta doprinijeti jačanju bratskih odnosa između Azerbejdžana i Palestine.

„Predsjednik Azerbejdžana naglasio je da naša zemlja podržava uspostavu nezavisne i suverene palestinske države s Istočnim Jerusalemom kao glavnim gradom“, navodi se u saopćenju.

Dodaje se da je Mustafa prenio pozdrave palestinskog predsjednika Mahmouda Abbasa Aliyevu, koji je zamolio da i on uzvrati pozdrave svom kolegi.

Mustafa je, kako se navodi, istakao da se Palestina trenutno nalazi u „teškoj situaciji“, izražavajući nadu da će je Palestinci uspjeti prevazići „uz pomoć prijatelja“.

„Tom prilikom zahvalio je predsjedniku na podršci koju Azerbejdžan pruža Palestini, kao i na namjeri izgradnje srednje škole u Palestini kao vidu humanitarne pomoći“, navodi se u saopćenju.

Tokom sastanka je istaknuto da su otvaranje predstavništva Azerbejdžana u Ramallahu i pokrivanje troškova palestinske ambasade u Azerbejdžanu pokazatelji visokog nivoa bilateralnih odnosa.

Prema saopćenju, podsjećeno je i da je Azerbejdžan pružio finansijsku pomoć Palestini u iznosu od pet miliona dolara nakon međunarodnih konferencija održanih u Bakuu 2013. godine, te da podršku pruža i putem agencije Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice.

Istaknuto je i da se 23 palestinska studenta školuju u Azerbejdžanu u okviru međunarodnog obrazovnog programa „Heydar Aliyev“, što je palestinski premijer posebno pozdravio.

Na sastanku je, između ostalog, razgovarano i o izvozu palestinskih poljoprivrednih proizvoda u Azerbejdžan pod povlaštenim uslovima.