Azerbejdžan odbacio CNN-ov izvještaj o navodnom korištenju teritorije za operacije protiv Irana Baku opisao optužbe potpuno neosnovanom i pozvao CNN da povuče izvještaj

Azerbejdžan je u petak odbacio izvještaj CNN-a u kojem se tvrdi da je njegova teritorija korištena za vojne i obavještajne operacije protiv Irana te da su izraelske snage bile raspoređene u toj zemlji tokom nedavnog sukoba.

U saopćenju, Ministarstvo vanjskih poslova Azerbejdžana opisalo je optužbe potpuno neosnovanim i pozvalo CNN da povuče izvještaj.

Ministarstvo je navelo da je više puta odbacilo slične tvrdnje te da je svoju poziciju prenijelo CNN-u prije objave izvještaja.

Kritikovalo je izvještaj zbog oslanjanja na anonimne izvore bez predstavljanja kredibilnih dokaza, navodeći da je ignorisan zvanični odgovor Azerbejdžana, čime su prekršeni principi objektivnosti i profesionalnog novinarstva.

“Kao što je više puta rečeno, tvrdnje da je teritorija Azerbejdžana korištena od strane bilo koje treće zemlje za vojne operacije, obavještajne aktivnosti ili druge neprijateljske svrhe protiv druge države potpuno su neutemeljene“, navelo je ministarstvo.

“Azerbejdžan nikada nije dozvolio, niti će dozvoliti, da se njegova teritorija koristi u takve svrhe“, dodaje se.

Ministarstvo je ponovilo da je Azerbejdžan posvećen promovisanju mira, regionalne stabilnosti i dobrosusjedskih odnosa, opisujući optužbe kao još jedan pokušaj širenja dezinformacija.

CNN je ranije objavio izvještaj u kojem se tvrdi da je Izrael tajno rasporedio elitne vojne i obavještajne jedinice u Azerbejdžanu tokom sukoba s Iranom, kao dio mreže tajnih lokacija širom Bliskog istoka koje su korištene za operacije protiv Teherana.

Pozivajući se na četiri izvora upoznata s pitanjem, medij je naveo da je Izrael djelovao s nekoliko lokacija u južnom Azerbejdžanu u blizini sjeverne granice Irana.

Prema izvještaju, u to područje su raspoređene i specijalne komandoske jedinice, koje su provodile obavještajne misije i operacije dronovima, što je Izraelu, kako je navedeno, dalo važnu stratešku prednost u sjevernom Iranu tokom sukoba.

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su SAD i Izrael izveli zračne napade na Iran, što je pokrenulo niz uzvratnih udara i proširilo nestabilnost u regionu.

Iran je kao odgovor kasnije izveo napade na Izrael i ciljao zemlje koje ugošćuju američke vojne baze, dok je također ometao plovidbu kroz Hormuški moreuz, ključnu rutu za globalne energetske isporuke.

Kasnije je stupilo na snagu primirje, iako se diplomatski napori za postizanje šireg sporazuma nastavljaju.