Azerbejdžan obustavio saradnju s Evropskim parlamentom zbog „antiazarbejdžanske politike“ Nacionalna skupština usvojila rezoluciju, optužuje zakonodavno tijelo EU za nastavak „antiazarbejdžanske politike, kleveta i kampanja blaćenja“ uprkos ranijim obećanjima

Parlament Azerbejdžana u petak je usvojio rezoluciju o obustavi saradnje s Evropskim parlamentom u „svim oblastima“, optužujući ovu instituciju za nastavak „antiazarbejdžanske politike, kleveta i kampanja blaćenja“.

Pozivajući se na usvojenu rezoluciju Nacionalne skupštine, državna novinska agencija Azertac navela je da parlament Azerbejdžana u odnosima s drugim parlamentima i parlamentarnim organizacijama djeluje u skladu s principima mira, sigurnosti i održivog razvoja, te promoviše otvoren i konstruktivan dijalog zasnovan na zajedničkim interesima.

„Nažalost, destruktivan stav Evropskog parlamenta, koji negira navedene principe, postao je glavna prepreka razvoju bilateralne i multilateralne saradnje s ovom institucijom“, navodi se u rezoluciji.

Dodaje se da su platforme namijenjene saradnji s Evropskim parlamentom postale „instrument pritiska, ucjena i grubog miješanja u unutrašnje poslove naše zemlje“.

U rezoluciji se podsjeća da je Nacionalna skupština 2015. godine već obustavila sve odnose s Evropskim parlamentom, ali da je saradnja kasnije obnovljena na osnovu brojnih zahtjeva i obećanja evropske strane.

„Uprkos tome, Evropski parlament nije ispunio svoja obećanja i kontinuirano je nastavio antiazarbejdžansku politiku, klevete i kampanje blaćenja“, dodaje se.

Navodi se i da je Evropski parlament, „u kojem su demokratske vrijednosti urušene, a korupcija i mito duboko ukorijenjeni, te koji služi interesnim i lobističkim grupama, postao struktura u kojoj se kontinuirano izražavaju azerofobni i islamofobni stavovi“.