Azerbejdžan isporučio još jednu pošiljku naftnih derivata Armeniji Baku je prvi put isporučio naftne derivate domaće proizvodnje susjednoj zemlji u decembru

Azerbejdžan je u subotu isporučio 479 tona dizel goriva u osam željezničkih vagona Armeniji, prenijela je državna novinska agencija Azertag, prenosi Anadolu.

Baku je do sada u Jerevan izvezao više od 8.500 tona dizel goriva, 979 tona benzina AI-92 i 2.955 tona benzina AI-95.

Također, preko Azerbejdžana se transportuje još jedna pošiljka iz Rusije za Armeniju.

Do danas je iz Rusije u Armeniju preko Azerbejdžana otpremljeno više od 27.000 tona žitarica, 4.000 tona đubriva, 133 tone aluminija i 68 tona heljde.

Dva južnokavkaska susjeda potpisala su deklaraciju na trilateralnom samitu u Bijeloj kući u augustu 2025. godine, zajedno s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, kako bi okončali decenije sukoba, uz obavezu prestanka neprijateljstava, ponovnog otvaranja transportnih ruta i normalizacije odnosa.