Azerbejdžan i Češka Republika pregovaraju o zajedničkoj vojnoj proizvodnji - Razgovori obuhvataju odbrambene projekte, energetsku saradnju i rastuću trgovinsku razmjenu

ISTANBUL (AA) - Azerbejdžan i Češka Republika pregovaraju o zajedničkoj vojnoj proizvodnji, izjavio je u ponedjeljak predsjednik Ilham Aliyev.

Prema navodima predsjedničke press službe Azerbejdžana, Aliyev se sastao s premijerom Češke Republike Andrejom Babisem u sjevernom gradu Gabali.

Govoreći na zajedničkoj konferenciji za medije nakon sastanka, Aliyev je rekao da je odbrambena industrija ključna oblast bilateralne saradnje te ukazao na postojeću uspješnu saradnju.

"Mi kupujemo mnogo vojnih proizvoda iz Češke Republike, a u ovoj fazi vode se pregovori o konkretnim projektima vezanim za zajedničku proizvodnju", rekao je.

On je također istakao saradnju u energetskom sektoru, naglašavajući da su Prag i Baku godinama pouzdani partneri.

"Azerbejdžanska nafta izvozi se u Češku Republiku i zauzima važno mjesto u njenom energetskom balansu", kazao je Aliyev.

Dodao je da je Azerbejdžan među pouzdanim izvoznicima energije, snabdijevajući 16 zemalja, uključujući 10 članica Evropske unije.

"Pored toga, Azerbejdžan izvozi prirodni gas u zemlje susjedne Češkoj Republici", dodao je.

Aliyev je također naveo da je obim bilateralne trgovine značajno porastao na više od 800 miliona dolara, izrazivši nadu da će nastaviti rasti.

"Ali ako pogledamo strukturu trgovinske razmjene, vidjet ćemo da je izvoz azerbejdžanske nafte ovdje dominantan", naglasio je.

S druge strane, Babis je rekao da je Azerbejdžan najveći snabdjevač naftom za Češku Republiku, čineći 42 posto njenog uvoza.

Također je izrazio interes za dugoročni ugovor o isporuci gasa, ističući da Azerbejdžan može postati "de facto" strateški partner i u ovom sektoru, pored nafte.

Babis je naveo da je s Aliyevim razgovarao i o drugim konkretnim projektima, uključujući razvoj aerodroma Karlovi Vari.

"Razgovarali smo o novom projektu u Karlovim Varima i željeli bismo proširenje aerodroma i njegove piste. To bi mogao biti novi strateški važan aerodrom u koji bi Češka Republika investirala", rekao je.