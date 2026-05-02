Avion China Eastern Airlinesa udario u putnički most na aerodromu u Šangaju Svi putnici bili sigurni i napustili avion "u urednom redu", javlja Global Times

Avion China Eastern Airlinesa sudario se s putničkim mostom na Međunarodnom aerodromu u Šangaju u subotu, izvijestili su državni mediji.

"Svi putnici u avionu bili su sigurni i napustili su letjelicu u urednom stanju", objavio je "Global Times", pozivajući se na saopćenje aviokompanije.

Incident se dogodio oko podneva u subotu.

Izražavajući žaljenje zbog događaja, aviokompanija je navela da je došlo do "mehaničkog kvara" dok se avion sporo kretao prema parkirnoj poziciji.

Posada je odmah postupila prema procedurama, a avion je na kraju ostvario "djelimičan kontakt" s putničkim mostom, navodi se u saopćenju.

Nadležne vlasti pokrenule su istragu kako bi se utvrdio tačan uzrok nesreće.