Avion španskog premijera prinudno sletio u Tursku, nakon otklanjanja problema nastavio putovanje Avion s Pedrom Sanchezom nastavlja putovanje nakon zaustavljanja u turskoj prijestolnici Ankari zbog tehničkog kvara

Španski premijer Pedro Sanchez napustio je Ankaru u ponedjeljak nakon što je njegov avion sinoć prinudno sletio u tursku prijestolnicu zbog tehničkog problema na putu za Armeniju, javlja Anadolu.

Avion je poletio nakon što je problem riješen, nakon noćenja u Ankari, što je propisano standardnim sigurnosnim procedurama.

Španska službena novinska agencija EFE, pozivajući se na vladine izvore, objavila je da je Airbus A310, koji se koristio za službena putovanja, naišao na kvar tokom leta iz Madrida za armensku prijestolnicu Jerevan, gdje bi Sanchez trebao prisustvovati sastanku Evropske političke zajednice koji počinje u ponedjeljak.

Vlasti su preusmjerile avion u Ankaru, gdje je Sanchez proveo noć u hotelu prije nego što je nastavio putovanje.

Ovaj incident je posljednji u nizu poremećaja putovanja u koje je uključen španski premijer. Prošlog septembra, Sanchez je propustio sastanak o Ukrajini u Parizu nakon što je njegov avion Falcon zbog tehničkih problema morao da se vrati u Madrid.