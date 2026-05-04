Automobil se zabio u masu u njemačkom Leipzigu, povrijeđeno nekoliko ljudi Svjedoci kažu da je više ljudi povrijeđeno u centralnoj trgovačkoj ulici dok je policija blokirala dijelove centra grada

Automobil se u ponedjeljak zabio u gomilu u istočnonjemačkom gradu Leipzigu, povrijedivši nekoliko ljudi, objavili su lokalni mediji, prenosi Anadolu.

Javni emiter MDR objavio je da je automobil udario ljude u Grimmaische Strasse, trgovačkoj ulici u centru grada, pozivajući se na glasnogovornika policije koji je potvrdio da je više ljudi povrijeđeno.



Vlasti nisu odmah dale više detalja.

Svjedoci su rekli lokalnom Radiju Leipzig da je nekoliko ljudi povrijeđeno i da leže na tlu dok su ih ekipe hitne pomoći zbrinjavale na mjestu događaja. Dijelovi Augustusplatza i okolnog centra grada su bili blokirani, objavili su mediji.