Tokom prelaska suočio se s izuzetno zahtjevnim uvjetima, uključujući temperaturu mora od svega 14 stepeni Celzijusa, snažne morske struje, hladno vrijeme i veliki broj meduza

Autistični turski ultramaratonac Tuna Tunca preplivao Sjeverni kanal, treću etapu izazova "Ocean's 7" Tokom prelaska suočio se s izuzetno zahtjevnim uvjetima, uključujući temperaturu mora od svega 14 stepeni Celzijusa, snažne morske struje, hladno vrijeme i veliki broj meduza

Autistični turski ultramaratonski plivač Tuna Tunca uspješno je u petak preplivao Sjeverni kanal, koji razdvaja Sjevernu Irsku i Škotsku, čime je završio treću etapu prestižnog plivačkog izazova "Ocean's 7".

Prema saopćenju njegovog tima za odnose s javnošću, plivački poduhvat dug približno 40 kilometara započeo je u Donaghadeeu u Sjevernoj Irskoj, a završio u Portpatricku na obali Škotske nakon gotovo 16 sati neprekidnog plivanja.

Tokom prelaska suočio se s izuzetno zahtjevnim uvjetima, uključujući temperaturu mora od svega 14 stepeni Celzijusa, snažne morske struje, hladno vrijeme i veliki broj meduza.

Uz podršku trenera Merta Onarana, članova svog tima i majke Gul Nur Tunca, uspio je savladati posebno snažne struje u posljednja tri sata plivanja i uspješno završiti jednu od najtežih dionica svjetskog maratonskog plivanja.

Tunca, kojeg podržava kompanija AXA Turkiye, u septembru planira pokušati preplivati kanal Catalina u Sjedinjenim Američkim Državama, što će biti četvrta etapa izazova "Ocean's 7".

Jedina osoba iz Turske koja je do sada uspješno završila svih sedam dionica izazova "Ocean's 7" je plivačica Bengisu Avci.